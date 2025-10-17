En vivo
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Más de 40 partidos y movimientos lanzan coalición ALMA; definida de 'centro'

Más de 40 partidos y movimientos lanzan coalición ALMA; definida de 'centro'

Entre estos partidos están la Liga Gobernantes Anticorrupción y la ASI, y en coalición presentarán listas al Congreso.

Más de 40 partidos y movimientos lanzan coalición ALMA
Coalición ALMA.
Foto: Suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Más de 40 partidos y movimientos lanzaron la coalición ALMA, que lanzará unas listas al Congreso y ha sido definida como de ‘centro’. En el lanzamiento oficial de la coalición estuvo el precandidato presidencial Mauricio Lizcano, además del exsenador Rodrigo Lara.

“La Coalición ALMA nace convocada sobre la defensa integral de los Niños y la Familia, causa superior que constituye el centro de nuestra unión política y la esencia de nuestro compromiso con Colombia. Este principio será la brújula ética y estratégica de todas nuestras acciones, pues creemos que el alma de una Nación se mide por la protección de sus niños y el fortalecimiento de la familia”, se lee en el comunicado oficial de ALMA.

Además, estos partidos y movimientos señalan que no respaldarán ningún modelo de Gobierno que profundice la división o la institucionalidad.

“La legitimidad, solidez y proyección de la Coalición dependen de nuestra capacidad de obtener un número significativo de Senadores y Representantes. De estos resultados legislativos nacerá la fuerza que llevará a la Presidencia de la República el proyecto político que el corazón de Colombia clama. Por lo anterior, los Partidos que integran la presente coalición explorarán la opción de una consulta interpartidista con vocación a las elecciones de Presidencia de la República en 2026, la cual, se realizará el próximo 8 de marzo”, agregó ALMA en el comunicado.

Esta coalición la componen algunos partidos como Justa Libres (CJL), Alianza Democrática Amplia (ADA), Alianza Social Independiente (ASI), Liga de Gobernantes, Dignidad Liberal y el GSC Colombianismo.

