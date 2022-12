Me sorprende la declaración de Claudia López, pero yo voy a la fiesta: Fajardo

Sergio Fajardo, aspirante a la Presidencia de la República, habló en Mañanas BLU sobre las más recientes declaraciones de Claudia López en las que aseguró que la ‘Coalición por Colombia’ terminó tras la decisión del antioqueño de inscribir su candidatura por firmas.



El político, que este viernes entregará a la Registraduría 981.625 firmas para presentar su candidatura, se declaró sorprendido tras el anuncio de Claudia López afirmando que “nunca se ha hablado de ese tema”.



Explicó que desconoce el origen del anuncio de la senadora pues la última vez que se trató el tema fue el pasado miércoles durante una reunión entre Jorge Robledo, Angélica Lozano y Antonio Navarro “en la que se discutió el tema y cómo va”.



“Se habló de cómo estaba lo de la coalición y especialmente la fecha de elección de un candidato único de la misma, que yo sigo insistiendo debe ser lo más pronto posible para hacer campaña, y como no llegamos a un acuerdo quedamos de vernos el 6 de diciembre, no pasó nada más, por eso me sorprende todo esto”, declaró Fajardo.



Aseguró que no tiene “idea” de lo que pudo pasar con la senadora Claudia López pues no ha ocurrido nada extraordinario en las últimas horas para asegurar que la coalición terminó.



Agregó que el tema no es de “egos”, como muchos afirman, sino se trata de “querer lo que se está haciendo y siempre ser el mejor”.



Dijo que “nada” le dañará “la fiesta” porque “pase lo que pase se ha metido mucho esfuerzo en esto”.



Afirmó que no podría afirmar si la coalición sí terminó pues “hay varias personas involucradas y hay que esperar a ver qué pasa”.



