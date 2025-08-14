Muhamad cuestiona precandidatura de Quintero en el Pacto: "Espacio político que no le pertenece"

La exministra de ambiente y precandidata presidencia, Susana Muhamad, cuestionó el hecho de que Daniel Quintero sea uno de los precandidatos del Pacto Histórico.

Muhamad asegura que el exalcalde de Medellín está aprovechando políticamente un espacio que no le pertenece.

"Yo no estoy de acuerdo en que Daniel Quintero esté como precandidato del Pacto Histórico, a mí me parece que está aprovechando un espacio político que no le pertenece, es un aprovechamiento táctico para llevarse de una vez un partido que está naciendo, que debería ser progresista y de izquierda democrática, y yo estoy muy preocupada, lo he expresado al interior del partido, lo he expresado públicamente porque no tiene lógica", dijo Muhamad.

La exministra entregó estas declaraciones en un encuentro llamado Agora, donde conversó con empresarios de diferentes sectores en el Congreso de la Andi. Allí, Muhamad propuso que Quintero vaya a la consulta del Frente Amplio.

"Que vaya al Frente Amplio, que se dispute con nosotros en votación en marzo la candidatura del Frente Amplio, pero no la lógica de aprovecharse y tomarse todo por derecha porque entonces la coalición de marzo no va a ser una coalición de centro-izquierda, sino de ellos con ellos", agregó Muhamad.

En este momento el Pacto Histórico tiene siete precandidatos presidenciales: Susana Muhamad, Carolina Corcho, Alí Bantú, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gloria Flórez.

Esta es la declaración completa de la exministra Susana Muhamad: