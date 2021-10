No culpemos al pueblo porque democracia esté mal; sistema no funciona: directora de Latinobarómetro

Marta Lagos, directora del estudio Latinobarómetro, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre este estudio que analiza la percepción de las personas frente a la democracia en los países. Según detalló, el problema no radica en la elección de los dirigentes, sino en “el sistema que funciona mal”.

“¿Cuál es la democracia que apoya la gente? La gente apoya la que está instalada en Colombia Salvador, Chile, Argentina, Brasil, que son democracias terriblemente imperfectas. No culpemos al pueblo de que la democracia esté mal, están apoyando un sistema que funciona mal”.

La experta recalcó que en los países latinoamericanos hay desigualdad en varios sectores sociales y políticos, por lo que la democracia se ve afectada.

“En nuestros países no hay igualdad ante la ley, hay mala distribución ante el ingreso, la justicia no funciona igual para todos, la gente quiere reclamar todos sus derechos, pero no quiere cumplir sus obligaciones. La gente quiere una democracia que tenga garantías sociales, donde sí se está desempleado haya seguro, sueldo que alance para vivir dignamente, garantías políticas y sociales”, añadió.

Además, explicó que el estudio lo que hace es “reflejar de manera brutal esas deficiencias” y que a pesar de estas, “hay un 49 % de latinoamericanos que todavía quieren la democracia, es milagroso”.

“En el caso del Salvador, es una autocracia. Es un país que eligió en una elección libre a un presiente, pero este empezó a trasgredir normas, se define como un auto poderoso sin necesidad de los tanques y eso. Es una desviación de la democracia”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: