No es usual que un ponente pida permiso al presidente del partido para firmar ponencia: mininterior

En diálogo con Meridiano Blu, con Ricardo Ospina, el ministro del Interior, Alfonso Prada , se refirió al futuro de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, especialmente de la reforma a la salud, cuya ponencia fue radicada sorpresivamente el viernes antes de semana santa a las 6:00 de la tarde y que tenía la firma de ponentes de los partidos conservador y La U, a pesar de que sus presidentes se habían opuesto al texto.

“Yo también me sorprendí un poco con la radicación de la ponencia porque en el trámite legislativo da lo mismo radicar un viernes antes de Semana Santa que el lunes siguiente porque ahí no hay términos, no hay que cumplir un tiempo previo a la convocatoria del debate, pero ya radicada lo que procede es convocar el debate en comisión séptima e ir como Gobierno a defender los acuerdos que hizo el presidente con los ponentes y los partidos”, señaló el ministro.

El ministro Prada advirtió que los ponentes que firmaron estuvieron en la reunión con el presidente y que por eso él le “anunció al país que tenemos un 99 % de acuerdo, el 1 % que faltaba era que el texto del articulado de la ponencia respetara esos acuerdos y ahí fue 'troya' porque los presidentes del Partido Conservador y de La U dijeron que no correspondía a la realidad”.

Por eso anticipó que ahora el camino es ir a la Comisión entre martes y miércoles de pascua y, allí, los partido Liberal, Conservador y de La U llevarán proposiciones que serán debatidas y votadas.

“Yo lo que creo es que se ha armado una tormenta en un vaso de agua en un procedimiento que es absolutamente rutinario y normal en todos los proyectos, lo que pasa es que este ha sido especialmente polémico y mediático y por eso cada cosa que se hace parece que fuera atípica es normal, que un ponente le pida permiso a un presidente de un partido no ha pasado creo que nunca, eso no es usual y ahora parece muy extraño que un ponente firme una ponencia con su criterio”, señaló el ministro del Interior.

Sobre esos acuerdos con los partidos de la coalición que mantienen una tensión entre La U, Conservador y Liberal con el Gobierno, señaló que él ha sido y será garante de esos consensos en debate y que no sería raro que algún congresista de la coalición llegue con propuestas diferentes a las pactadas en la reunión con el presidente Petro.

La agenda de los proyectos en el Congreso

“Parece que no conocieras el procedimiento legislativo”, señaló Prada que le dijo al presidente del Senado, Roy Barreras, después de señalar que las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso se perdieron porque, según el ministro, se hicieron 47 audiencias, 8 foros, encuentros académicos, “hicimos más de 70 actividades que hacen que las extras hayan cumplido su papel”.

No obstante, el ministro Prada no descartó que se convoque a un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el mes de junio si es necesario para aprobar las reformas sociales del Gobierno, es decir, la pensional, laboral y a la salud.

“Tenemos sesiones hasta el 20 de junio, no hay que ir tan de afán, de aquí al 20 de junio tenemos para sacar los proyectos y si aún nos faltan algunos debates en las leyes ordinarias tenemos la posibilidad de continuar en extras un mes durante julio para empatar con las ordinarias siguientes, nosotros no tenemos problema en convocar a extras para continuar con eso, de pronto no es necesario”, concluyó Prada.

Prada defiende a Corcho por video en reunión con congresista en Arauca

El ministro del interior, Alfonso Prada, se refirió a la denuncia del diputado araucano Juan Quenza, quien grabó a la ministra de Salud, Carolina Corcho, saliendo de una reunión en el departamento con el representante Germán Rozo y con, supuestamente, integrantes de su equipo político y varios de los que serían sus candidatos en las elecciones regionales.

“Carolina es una mujer profesional y seria, estaba en una audiencia pública con los congresistas haciendo la tarea que le corresponde que es ir a las regiones a explicar el proyecto, yo sí vi el video en las redes y yo no veo nada, veo a Carolina saliendo de una reunión subiéndose a un carro, de ahí para que interpreten que estaba haciendo política me parece medio esquizofrénico”, señaló Prada.