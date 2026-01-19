"No estamos para cargarle la maleta a nadie": Oviedo defiende su independencia y visión de centro

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane hablí de la Gran Consulta por Colombia tras la certificación de sus firmas. En diálogo con Mañanas Blu, el precandidato compartió detalles sobre su estrategia política, las tensiones internas dentro de la coalición y su visión para el futuro del país de cara a las elecciones de marzo.



Firmas

Oviedo reveló que logró recolectar aproximadamente un millón de firmas, de las cuales buscaba validar específicamente 877.777, debido a su afinidad con la numerología. Para el candidato, el número siete representa el éxito y, fundamentalmente, la búsqueda de un balance y acuerdo en la política nacional.

Según Oviedo, su objetivo es que la moderación en Colombia deje de ser vista como una señal de "tibieza" y comience a ser percibida como una verdadera expresión de carácter.



Tensiones y consensos: El caso de Daniel Palacios

Uno de los puntos álgidos fue la reciente exclusión de Daniel Palacios de la consulta. Oviedo explicó que la coalición se rige por una regla de consenso para el ingreso de nuevos miembros. Aclaró que la falta de consenso en una reunión virtual —a la que él no pudo asistir por encontrarse en actividades de campaña— fue interpretada por Palacios como un rechazo definitivo, lo que llevó al exministro a retirarse del proceso. Oviedo enfatizó que su intención era tener una conversación personal con Palacios, similar a las que sostuvo con otros candidatos como Paloma Valencia o Enrique Peñalosa.



Una propuesta que trasciende el "antipetrismo"

El precandidato fue enfático al señalar que la Gran Consulta por Colombia no debe ser simplemente un "acuerdo entre políticos" o un "club", sino un espacio atractivo para que la ciudadanía elija libremente.

Oviedo busca alejarse de un discurso exclusivamente antipetrista, el cual, según sus recorridos por regiones como el Cauca y Nariño, podría alejar a los votantes. Reconoció que el presidente Gustavo Petro logró hablar con claridad sobre los problemas de la gente, aunque criticó su falta de ejecución y resolución de estos.

Escuche aquí la entrevista:

