No firmé el contrato para acelerar la construcción de Hidroituango: Sergio Fajardo

En entrevista con BLU Radio, el candidato presidencial de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, aseguró que no firmó el contrato para acelerar la construcción de Hidroituango, uno de los temas que, en la última semana, ha estado sobre la mesa en las campañas políticas.

“Yo no he firmado ningún contrato. Porque no me correspondía a mí firmarlos. Había una junta que acompañó la ejecución del proyecto y esta discutió un plan de aceleración del proyecto”, dijo.

Fajardo añadió que nunca se reunió con representantes de la firma Camargo Correa, que estaba a cargo de la construcción de la obra y enfatizó en que esa era una responsabilidad de las Empresas Públicas de Medellín.

“No tengo nada que ver con esa discusión”, señaló.

Pensiones



El candidato insistió en que no subirá la edad de las pensiones y añadió que el gran reto de su gobierno será la formalización laboral y dar la oportunidad para que todos los colombianos logren una pensión.

Fórmula de reconciliación



Fajardo, al respecto, enfatizó en que la transformación de la sociedad comienza desde las campañas políticas y por eso su objetivo de no polarizar y construir de manera respetuosa.



“El ejemplo de la coalición demuestra que personas diferentes se pueden encontrar y eso es lo que yo represento”, dijo.

Acuerdo de paz

En el caso puntual de la posible extradición de Jesús Santrich, Fajardo insistió en que hay que respetar los acuerdos de paz, pero que las reglas se tienen que cumplir.



“Cumplamos las reglas, eso es lo que da confianza, no hay que ajustarlas de acuerdo a lo que pase”, dijo.

EPS

Al respecto, Fajardo dijo que eliminaría las EPS que “son perversas”, pero no el sistema como tal.

“Las que tenemos hay que revisarlas y se tienen una gran cantidad de cosas alrededor del tema de la salud”, añadió.

En cuando a la salud, dijo que es necesaria la promoción y la prevención y que este será uno de los ejes fundamentales de su política.

Encuestas



“Por principio nunca he opinado sobre las encuestas. He estado en cero y de primero. He sido respetuoso. Me fastidia mucho eso de que si alguien va de primero las encuestas son buenas, pero si va de último son malas”, dijo.

Sin embargo, el candidato sí criticó los pronósticos de encuestas porque, manifestó, tienen la tendencia de favorecer un candidato.

“Votando derrotamos la corrupción”

Fajardo insistió en que el primer paso para enfrentar la corrupción se da con el voto y enfatizó en que “de la forma como se llega al poder así se gobierna”.

“Una vez yo gane las elecciones, a quienes quieran trabajar con nosotros les decimos que tenemos que respetar las reglas. No negociamos con ninguno”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: