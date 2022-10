El exministro y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, negó que esté pensando en una candidatura presidencial para el 2022, tal como lo están proponiendo algunos sectores del liberalismo.

“No hay nada, no he hablado con nadie. No me interesa”, dijo en un mensaje enviado a Néstor Morales, director de Mañanas BLU.

