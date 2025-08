No hay una política integral para enfrentar la corrupción: Transparencia sobre Gobierno Petro

Transparencia por Colombia publicó un informe sobre el balance anticorrupción del tercer año del Gobierno Petro. Allí aseguran que los choques entre el Gobierno y el Congreso, los pocos avances en la lucha anticorrupción y los escándalos que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la administración del presidente llevan a que este balance no sea positivo.

"La mayoría de las medidas adoptadas han carecido de concreción, alcance y articulación, siendo en su mayoría acciones parciales y descoordinadas. Apuestas significativas y que habrían sido fundamentales para la lucha contra la corrupción, como la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción (ENLCC), a tres años de Gobierno han quedado reducidas a iniciativas limitadas, desarticuladas y poco efectivas para lograr contrarrestar de manera sistémica la corrupción", señala el informe.

En el contexto sobre este tercer año de Gobierno, señalan la expansión de los grupos armados en los territorios, el complejo escenario fiscal, la polarización y la "crisis institucional".

"En este periodo han continuado los escándalos de corrupción que involucran a distintos funcionarios cercanos o directamente nombrados por el presidente Gustavo Petro. Uno de los principales escándalos de corrupción involucra a altos funcionarios del Ejecutivo acusados de ofrecer dádivas —como contratos y dinero— a congresistas para facilitar la aprobación de reformas sociales. Se trata de la desviación de recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), lo que ha derivado en investigaciones y cargos penales contra exfuncionarios como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, y el exdirector de la UNGR Olmedo López", advierten desde Transparencia por Colombia.

En el informe se priorizó el análisis de seis acciones anticorrupción. Sobre la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción (ENLCC), que busca fortalecer las instituciones y el Estado social de derecho, garantizar los derechos humanos, proteger a los denunciantes de corrupción, entre otros, Transparencia por Colombia señala que el decreto que reglamenta la estrategia presenta acciones que parecen aisladas y sin articulación.

"Al analizar el desarrollo del articulado, se evidencia que la pertinencia de dichas acciones es media. La estrategia incluye iniciativas que no son suficientes para responder a la magnitud de la problemática nacional y, en algunos casos, generan reprocesos o duplicación de información", dice el documento.

Sobre la mesa técnica de coordinación para la lucha contra la corrupción, el análisis advierte que fue una iniciativa del Gobierno Petro en la que se contemplaba una reunión mensual, pero hasta el momento solo se han hecho dos sesiones.

"Se esperaba que esta mesa se consolidara como un espacio operativo y estratégico liderado desde el más alto nivel de la Presidencia y que mostrara resultados claros, a diferencia de la Comisión Nacional de Moralización que ha tenido un trabajo limitado. No obstante, a pesar de ser una medida pertinente, hasta ahora no se evidencia una voluntad política real para establecer compromisos concretos, útiles y pertinentes. En su lugar, predominan acuerdos formales o de diagnóstico que no contribuyen sustancialmente a la lucha contra la corrupción, por lo cual al momento no ha sido ni eficaz ni sostenible" advierten desde la corporación.

Sobre las propuestas de reforma política que ha hecho el Gobierno, el informe señala que terminaron incluyendo disposiciones cuestionadas por diversos sectores políticos y de la sociedad civil.

Transparencia por Colombia Foto: Transparencia por Colombia

Recomendaciones de Transparencia por Colombia

Finalmente, el análisis señala que los escándalos de corrupción que se presentaron en este Gobierno, y el "compromiso débil" con la lucha anticorrupción refuerzan la necesidad de proteger el espacio cívico, respetar la institucionalidad y aumentar los esfuerzos para impulsar acciones anticorrupción.

"Es fundamental que el presidente de la República asuma la lucha contra la corrupción de manera coherente y responsable. Más allá de señalar a los funcionarios involucrados en escándalos, resulta indispensable atender las problemáticas internas del Gobierno. Esto implica actuar con coherencia al momento de nombrar y mantener en cargos cercanos al presidente a personas implicadas en casos de corrupción"; dice Transparencia por Colombia.

Ante esta situación, la organización propone la creación de un instrumento con visión de largo plazo que le permita a la institucionalidad enfrentar la corrupción de forma estratégica y articulada, preparar insumos para que el próximo Gobierno pueda reformar los estatutos de contratación y presupuesto, entre otros.

"Enfrentar la lucha contra la corrupción de forma decidida implica no solo pronunciamientos, sino la asignación efectiva de recursos y capacidades de forma estratégica. Ello implica adoptar acciones concretas en ámbitos clave como el uso adecuado y el seguimiento continuo de los recursos públicos (incluidos los que son ejecutados mediante régimen especial), la promoción de canales eficaces para la denuncia, y el reconocimiento y la reparación a las víctimas de corrupción", dice el documento.