“No he hecho ningún show”: Rodolfo Hernández, molesto, se retiró de entrevista con Blu Radio

El senador Rodolfo Hernández, quien está cerca de salir del Congreso, habló en Mañanas Blu sobre el proyecto que radicó en contra de la corrupción. El saliente congresista aseguró que se siente en el lugar equivocado, que no hizo show y que pensaba, de buena fe, que podría servir a los colombianos en el cargo. Sin embargo, en medio de la entrevista, el excandidato presidencial se molestó y se retiró.

"A mí me parece que estoy en el lugar equivocado. No he hecho ningún show, simplemente de buena fe pensaba que podía servir en esto. Sería una estafa con los colombianos comprometerme a quedarme", declaró Hernández.

El congresista aseguró que la iniciativa que radicó en el Congreso busca busca cambiar la mecánica de los convenios interadministrativos, que según su opinión se convirtieron en "contrataderos".

"Es una modificación al estatuto de contratación, que es la ley 80. Tengo entendido que llevaba más de 30 años. Seguro que cuando se expidió eso, con las mejores intenciones, a través del recorrido empezó a distorsionarse la intención" , declaró.

De acuerdo con Hernández, los convenios interadministrativos abren grietas que permiten el despilfarro de recursos público, terminando así con la intención de control que tiene la normatividad.

"La médula son los convenios interadministrativos. Es que el Estado, las diferentes entidades, como municipios, departamentos, ministerios, entre otros, empiezan a hacer convenios con contrataderos que ellos mismos han diseñado, o entidades como empresas de servicios públicos, que tienen contratación privada", declaró.

"Hacen contratos administrativos, giran la plata y el receptor tiene en el estatuto de contratación la posibilidad de contratar privadamente. Se acaba la intención del control a través de la ley 80 y empiezan a entregar contratos a entidades privadas o jurídicas, a veces por el triple del contrato o a personas no idóneas. La plata termina despilfarrándose. Eso es una suma muy importante", complementó.

Finalmente, el senador, con el argumento de que no lo dejaron hablar abandonó la entrevista. Al parecer, le molestó la pregunta sobre si no era una “payasada” el hecho de aceptar la curul para luego abandonarla.