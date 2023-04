“No insulté a Roy Barreras, lo describí; es camaleón y parásito de la casta política”: Agustín Laje

El presidente del Senado, Roy Barreras, puso en el foco un libro del escritor argentino Agustín Laje, ´La Batalla Cultural´, catalogando el texto como “la nueva Biblia de la extrema derecha”. Ante las críticas, el escritor no dudó en responder y llamó a Barreras “parásito de la política” colombiana.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Agustín Laje comentó que su respuesta al trino de Barreras no pretendía ser un ataque personal. Asimismo, dijo que no cree que él haya leído su libro por completo, pues el tipo de reflexión es otra y, “si lo leyó, no lo comprendió”.

“No es un ataque personal, es un ataque político. Sería personal si yo me hubiera referido, por ejemplo, peyorativamente a su ropa o a alguien de su familia o gustos particulares, pero yo me refería a una situación política”, recalcó Laje.

En ese sentido, insistió en que no insultó a Roy Barreras, solo lo describió. Cabe recordar que, luego de la publicación del presidente del Senado en Twitter, donde señaló que Laje hace un análisis de la historia de la cultura que “luego manipula para justificar que todo siga igual”, el mismo escritor contestó que, por el contrario, busca “combatir parásitos”.

“No lo insulté, lo describí, porque en efecto una persona que pasa desde Uribe hasta Petro, por medio de Santos y sin ruborizarse se mantiene desde hace décadas en el poder, gozando de los impuestos de los colombianos, precisamente, es un camaleón y un parásito de la casta política”, aseveró Laje en Blu Radio.

Justamente, sobre su libro, afirmó que “el conflicto está en la cultura”, donde se piensa que no hay política, pero en realidad “sí hay”; y es que Roy Barreras, en el mismo hilo de trinos, escribió que no hay que invitar a batallas culturales para justificar “su rechazo al cambio, a la inclusión y a la equidad social”.

Hay que leer al contrario y al diferente para entenderlo. Esta es la “nueva biblia” de la extrema derecha. Aplaudido por Bolsonaro, Abascal/Vox, Bukele y en nuestro trópico por @MariaFdaCabal. Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para… pic.twitter.com/JOQAywrWd4 — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 9, 2023

