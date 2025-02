"No nos corresponde juzgar a Benedetti": representante del Pacto sobre polémica reunión

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, se pronunció sobre la reciente reunión en la Casa de Nariño en la que estuvo presente el exembajador Armando Benedetti. En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, Ocampo defendió la convocatoria y aseguró que el liderazgo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sigue en manos de Angie Rodríguez, desestimando las críticas sobre la influencia de Benedetti en el Gobierno.

“Nos invitaron a una reunión con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Fue ella quien organizó, coordinó y dirigió la reunión. Benedetti asistió, pero fue muy respetuoso, intervino por un minuto y medio y no tuvo un rol protagónico”, afirmó Ocampo.

Sin embargo, la polémica surge tras el consejo de ministros televisado en el que varios miembros del gabinete expresaron su malestar por la cercanía de Benedetti con el presidente Gustavo Petro. Las críticas apuntan a que el exembajador, investigado por la Corte Suprema de Justicia y con denuncias por violencia intrafamiliar, sigue desempeñando un papel clave en el Ejecutivo. “El presidente privilegió a Benedetti por encima de sus ministros”, señaló la periodista, cuestionando el porqué de su presencia en espacios de toma de decisiones.

Ocampo insistió en que la bancada del Pacto Histórico no está para “vetar” a funcionarios del Gobierno. “Nosotros no somos jueces de Benedetti. Si el presidente decide que alguien debe estar en una reunión, nosotros asistimos. No significa que compartamos o dejemos de compartir lo que él representa”, dijo el congresista, agregando que la responsabilidad política sobre Benedetti recae en el mandatario y no en los congresistas.

Ante la insistencia sobre si Benedetti estaría asumiendo funciones propias del Ministerio del Interior, Ocampo negó esta versión. “El ministro del Interior se ha reunido con varias bancadas, y no veo problema en que existan múltiples interlocutores. Lo importante es que las reformas que el país necesita puedan avanzar”, expresó.

Sin embargo, la periodista cuestionó la postura del Pacto Histórico, recordando que, cuando eran oposición, criticaban fuertemente ciertos nombramientos y decisiones de gobiernos anteriores. “Hoy se sientan a negociar con alguien que sus propios compañeros de gabinete han calificado como impresentable. ¿No se está perdiendo la autoridad moral para cuestionar en el futuro?”, preguntó.

Ocampo, aunque defendió la institucionalidad del Gobierno, reconoció que algunos temas deben resolverse internamente. “Ojalá nuestros compañeros de gabinete y el presidente puedan aclarar cualquier diferencia. Pero no nos corresponde a nosotros generar una crisis dentro del Gobierno. Nuestra interlocución sigue siendo con Angie Rodríguez”, sostuvo.

El debate sobre la influencia de Benedetti en el Ejecutivo continúa abierto, mientras sectores políticos y ciudadanos cuestionan su rol y el mensaje que envía el Gobierno al mantenerlo en espacios clave. Lo que es claro es que su presencia sigue generando divisiones, incluso dentro del mismo Pacto Histórico.