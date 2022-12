No participaré en consulta que descuartizará Partido Liberal: De la Calle

Sigue creciendo la crisis al interior de Partido Liberal, liderado por Horacio Serpa, por cuenta de las últimas declaraciones de Humberto de La Calle en las que advirtió sobre el peligro de llegar con más de cinco candidatos a una consulta interna en marzo del próximo año. Indicó que el partido llegaría descuartizado y sería un suicidio del liberalismo.



“En la medida en que no ha sido posible convencer en el seno del Liberalismo a los precandidatos y en la medida en que cierren las posibilidades de buscar otras opciones, pues yo estoy preparado, si es necesario, para recoger firmas, pero la decisión mía es que en marzo no me presentaré con otros precandidatos liberales, es un suicidio del liberalismo y ahí yo no voy a cooperar”, dijo De la Calle.



El exjefe negociador del Gobierno indicó que siempre ha querido una gran coalición para derrotar a otros candidatos en primera vuelta y que, si su partido no define un candidato único, se lanzará por firmas en los próximos días.



De la Calle indicó que no entiende por qué ha causado tanta sorpresa la opción de unirse con Sergio Fajardo, Claudia López e incluso Jorge Robledo, a pesar de sus diferencias, pues él mismo ha reiterado que la prioridad es defender la paz y derrotar en primera vuelta a quienes quieren destruir lo pactado en La Habana.



