No soy candidato y no sé si lo seré: Roy Barreras

El exembajador en el Reino Unido y expresidente del Senado, Roy Barreras, anunció que su partido ‘La Fuerza’ tendrá lista abierta para el Senado en 2026

Roy Barreras.
Roy Barreras.
Foto: X @ColombianEmbUK
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:49 p. m.

El exembajador en el Reino Unido y expresidente del Senado, Roy Barreras, se refirió a las elecciones legislativas de 2026. Barreras anunció que su partido La Fuerza tendrá lista abierta al Senado.

El exembajador aseguró que en las últimas semanas ha estado recorriendo el Pacífico y el Caribe y que ya cuenta con 31 candidatos para su lista.

Sobre si se lanzará o no a la Presidencia, afirmó que es una decisión que tomará después de octubre, mes en el que se realizará la consulta para elegir al candidato del Pacto Histórico.

“Yo no soy candidato y no sé si lo seré. Estoy esperando, respetuosamente, el proceso de octubre. Allí saldrá, si todo sale bien, un candidato o candidata de la izquierda que la opinión pública hoy conoce con el nombre del Pacto. Los expertos en análisis político recordarán que yo fui fundador del Pacto y senador del Pacto, pero más allá de los politólogos, lo que la gente entiende en la calle después de la exitosa campaña que hicimos de Petro-Pacto es que el Pacto es Petro y que Petro es izquierda. Allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio, voy a esperar”, dijo Barreras.

El exembajador aseguró, además, que el progresismo debe lograr tres millones de votos para las elecciones al Senado de 2026.

