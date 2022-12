Nuestro proyecto no busca un pedazo del poder: Fajardo defiende su voto en blanco

El excandidato Sergio Fajardo, quien quedó tercero en las votaciones presidenciales de primera vuelta en Colombia, explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de votar en blanco para la segunda vuelta, al tiempo que rechazó la propuesta que busca eliminar esa opción del tarjetón en los comicios de este 17 de junio.

“Entramos a las elecciones con unas reglas y hay que respetarlas”, opinó el excandidato frente a la propuesta de eliminar la casilla del voto en blanco que fue formulada por el magistrado Armando Novoa quien integra el Consejo Nacional Electoral.

Publicidad

Fajardo calificó la propuesta del magistrado Novoa como extemporánea. “A mí personalmente me cae muy bien Armando Novoa, pero creo que está equivocado”, agregó.

Vea aquí: Sergio Fajardo votará en blanco

“No pretendo influir en la decisión para que gane alguien”, enfatizó Fajardo al explicar las razones de su decisión de voto.

“Yo creo que por ser coherente y consistente tuvimos el éxito electoralmente. Por eso me decían tibio y una gran cantidad de cosa y yo siempre he sido imperativo, es con principios, es una forma de interpretar la política, de respetar la palabra, de honrarla, de explicarle a la gente por qué las cosas, no estar cambiando en función de un interés particular: haga esto o aquello con tal de ganar. Yo no creo en eso. Lo he repetido una y otra vez”, sostuvo.

Publicidad