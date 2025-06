Nueve partidos no ven garantías del Gobierno para liderar el proceso electoral

Luego de una reunión convocada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, en la tarde de este lunes y paralela a la reunión presidida por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, nueve partidos políticos (Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, MIRA, ASI, Partido de La U, Colombia Justa y Libres y Liga de Gobernantes Anticorrupción) emitieron un fuerte pronunciamiento de rechazo al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y exigiendo garantías para el proceso electoral.

“Ante la falta de garantías y los evidentes sesgos del Gobierno contra la oposición, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las condiciones de equidad que el gobierno nacional nos niega”, dice el comunicado que fue leído por el Senador Cepeda Sarabia.

Las colectividades que representan a los sectores independientes y de oposición anunciaron que que no reconocen al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral y no participarán en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno y pedirán al procurador Gregorio Eljach convocar la comisión de vigilancia electoral presidida por esta entidad, en el que el Gobierno tendría asiento como interlocutor mas no como cabeza del mismo.

“En Colombia existen dos comisiones, la Comisión de Seguimiento y Control Electoral que hace el Presidente de la República con el Ministro del Interior [...] No reconocemos ni sentimos garantías ni del presidente Petro ni del Gobierno Nacional para que presida el proceso electoral en esta Comisión. Pero la ley autoriza al procurador general de la Nación activar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. Vamos a acudir al procurador general para que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral donde sí acudiremos y donde el Ministro no actuará como Presidente de la Comisión sino como sujeto”, explicó el exregistrador y codirector del Partido de la U, Alex Vega.

Según el comunicado y el oficio enviado al Procurador Eljach, los partidos esperan sentar al Gobierno nacional para conversar sobre cuatro puntos: (i) Que la Policía asuma el manejo del Plan Democracia y asuma la seguridad de los partidos y sea la Fuerza Pública y no la Unidad Nacional de Protección la encargada de este elemento de seguridad para los partidos y candidatos, (ii) informe sobre los alcances del decreto de convocatoria de la consulta popular sin el lleno de requisitos legales, (iii) convocar al Consejo Nacional Electoral y al Registrador Nacional Hernán Penagos para que expliquen su posición sobre el decreto de la consulta y pedirles que no expidan calendario electoral frente al mismo y (iv) convocar al Contralor General de la República para que revise en sus competencias de control concomitante todos los convenios que están haciendo los ministerios, RTVC y demás entidades del Estado por el posible uso de recursos de campaña electoral anticipada.

Ante esto y ante la ruptura entre la reunión convocada por el Gobierno y la realizada por los partidos, el procurador Gregorio Eljach decidió intervenir para mediar en el asunto y la reunión con estos partidos se llevará a cabo este martes a partir de las 8:00 de la mañana.