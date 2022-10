Nuevo enfrentamiento entre uribismo y Farc por delitos sexuales contra menores

La discusión de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno del presidente Iván Duque, que busca acabar cualquier vínculo entre los delitos sexuales contra menores con el delito político, volvió a calentar los ánimos en el Congreso.



Durante la aprobación del primero de ocho debates del acto legislativo, el senador Carlos Antonio Lozada, excomandante de las Farc, afirmó que “no es el desarrollo del conflicto donde se produce la mayoría de esos delitos”.



“Está probado que en que la justicia ordinaria más del 86 % de esos casos queda en la impunidad. La verdadera intención es seguirle metiendo palos a la rueda de la paz. Ustedes necesitan la guerra para seguir gobernando”, precisó.



Lozada también calificó de “perversa” la que llamó “utilización que quieren hacer de los menores y de la sensibilidad del pueblo colombiano frente a este tipo de delitos, para manipularlos y ganar opinión”.

El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, respondió a la intervención de Lozada.



“Supongo de la paranoia de la guerra se traslada cuando salen de la guerra. Lo veo paranoico y no sé si sea el pecado que carga a sus espaldas. Si hay alguien que no debería estar hablando de violación de menores es usted. Entiendo que tenga miedo, pero tendrá que responder en la JEP, que es donde ustedes eligieron”, cuestionó.



Valencia también insistió en que el proyecto de acto legislativo, del cual es ponente, sólo aplicará hacia el futuro.



“Esto no lo va a afectar a usted. Es hacia adelante. No creo que estar en el Congreso sea el castigo que usted se merezca por haber abusado niños”, concluyó.



Lozada mostró un certificado según el cual, a abril pasado, no tenía proceso abiertos por esa conducta.



La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, afirmó por su parte que “este proyecto es muy importante y para el presidente Iván Duque, desde que era candidato e incluso congresista”.



“El artículo segundo habla de la vigencia y dice que se aplica a partir de su promulgación. Esto refuerza que es hacia futuro y aplica además el principio de favorabilidad que rige en el debate penal”, dijo.



El proyecto fue aprobado en su primer debate con 12 votos, y pasa ahora a la Plenaria del Senado. A más tardar el próximo 20 de junio tendrá que completar la primera vuelta.