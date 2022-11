Opiniones divididas en el Partido de La U por propuesta de reforma electoral

El Partido de la U defenderá la Reforma Política en el Congreso de la República tras lograr consensos en temas sensibles de la propuesta que presentó esta semana la Misión Electoral Especial, así lo afirmaron varios parlamentarios de esa colectividad consultados por Blu Radio.



Pese a esta posición de un importante grupo de integrantes de esta colectividad, el partido del presidente Santos, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, ha manifestado reparos en temas como la eliminación de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la creación de un Tribunal Electoral.



Para algunos sectores políticos, esta posición que ha asumido Lizcano obedece a una estrategia mediante la cual buscaría favorecer el proceso que contra el exgobernador de Caldas, Guido Echeverri, se adelanta en esa corporación, por lo cual estaría decidido a evitar que el Consejo de Estado pierda su poder electoral, como plantea la Misión Electoral.



Entre tanto, el Gobierno continuará la próxima semana reuniones con partidos políticos y movimientos minoritarios para socializar la propuesta y avanzar en la búsqueda de consensos, teniendo en cuenta la urgencia de radicar la iniciativa en mayo próximo y por fast track, tema que el Parido de La U también respaldará.



No hay divisiones: Roy Barreras



El senador Roy Barreras, exnegociador de paz del Gobierno, defendió la reforma y dijo que el objetivo es mejorar la propuesta inicial.



“El Partido de La U es el partido más unido de Colombia, no lo digo con menosprecio a los demás partidos a quienes respeto, pero más dividido que el Polo o que el Verde entre Fajardo y Claudia López, o que los conservadores, o nuestros hermanos del Partido Liberal que tienen seis precandidatos. El Partido de La U está unido”, precisó.



Sobre las opiniones del senador Lizcano, Barreras opinó que “tenemos un compañero que preside el Senado y que nos hemos enterado que no está de acuerdo con la reforma, porque decir que no va por fast track es que él, ya lo veremos, votará “no” por la reforma. Pero yo confío en que entre en razón y comprenda que el pueblo colombiano reclama una reforma que depure la política, que la limpie”, dijo.



Armando Benedetti, copresidente de La U, señaló a su turno que la reforma electoral desde el miércoles pasado es bandera del Partido de La U y que sus mayores electores y dirigentes están en favor de la lista cerrada y se acuartelarán el próximo lunes hasta que logren la columna vertebral de la reforma.



“El presidente Lizcano no sé si se habrá leído en su totalidad toda la propuesta de reforma electoral como sí lo he hecho yo y como sí lo va a hacer la mayoría de integrantes de La U. Así que espero que esa haya sido una opinión desde el punto de vista de él porque no creo que represente al Senado de la República, ni mucho menos a las mayorías del Partido de La U”, concluyó.



Una fuente del Partido explicó que “aún no hay claridad en cuanto a la reforma. El tema de la lista cerrada no está cayendo tan mal, frente a la Corte Electoral todavía no hay claridad sobre esos cambios. La gente hoy se está ocupando es de lo electoral, lo otro todavía no está muy definido, no solo en La U, sino en todos los partidos”.