Pacto Histórico: choque entre Alejandro Ocampo y Nicolás Farfán por futuro de Colombia Humana

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de tumbar las listas de la Colombia Humana a la Cámara de Representantes en departamentos como el Valle del Cauca ha desatado un intenso debate que oscila entre el tecnicismo jurídico y la acusación política.

En diálogo con Mañanas Blu, el representante Alejandro Ocampo y el exregistrador delegado Nicolás Farfán expusieron las dos caras de una moneda que pone en riesgo la representación electoral del bloque de gobierno.



El debate por el "kilometraje electoral"

El núcleo de la disputa radica en si el Pacto Histórico, al fusionar diversos partidos, hereda el peso electoral de sus integrantes o si, por el contrario, nace con "cero votos".

Según Nicolás Farfán, la resolución que reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico establece explícitamente que todos los derechos y obligaciones de las agrupaciones disueltas (como el Polo Democrático) quedan en cabeza de la nueva entidad.

Farfán sostiene que no se puede utilizar la fusión para evadir la Constitución, pretendiendo que una fuerza mayoritaria que supera el 15% de los votos en una circunscripción actúe como si no tuviera antecedentes electorales para efectos de formar coaliciones.



Por su parte, Alejandro Ocampo defiende la tesis de que existe un vacío jurídico y que la interpretación del CNE es "errónea y escasa".

Para el representante, la personería del Pacto Histórico es nueva y no tiene antecedentes electorales propios, argumentando que en procesos anteriores de escisión o fusión, los partidos resultantes han arrancado desde cero.

Ocampo no se limitó a la defensa técnica y lanzó duros ataques contra la integridad del tribunal electoral. Calificó al CNE como una "guarida de tramposos" y afirmó que varios de sus miembros deberían estar presos.

Según el congresista, el organismo no falla en derecho, sino bajo una agenda política contraria al presidente Gustavo Petro y su partido.

El representante mencionó incluso denuncias de acoso sexual y presiones indebidas dentro del Consejo, sugiriendo que las decisiones contra el Pacto Histórico, incluyendo casos como el de Iván Cepeda, son "amañadas" y responden a favores políticos de partidos tradicionales como el Centro Democrático y la U.

Escuche aquí la entrevista: