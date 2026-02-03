En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Pacto Histórico: choque entre Alejandro Ocampo y Nicolás Farfán por futuro de Colombia Humana

Pacto Histórico: choque entre Alejandro Ocampo y Nicolás Farfán por futuro de Colombia Humana

El núcleo de la disputa radica en si el Pacto Histórico, al fusionar diversos partidos, hereda el peso electoral de sus integrantes o si, por el contrario, nace con "cero votos".

Publicidad

Publicidad

Publicidad