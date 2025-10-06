Palacios y Cárdenas, abiertos a propuesta de Fuerza de las Regiones para ir a consulta en marzo

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el exministro del Interior, Daniel Palacios, respondieron a la propuesta que hicieron desde la coalición la Fuerza de las Regiones. Este grupo de exmandatarios regionales y locales propuso hacer una consulta en marzo con varios precandidatos independientes para elegir y así apoyar a un único precandidato.

"Queremos entonces, con todo respeto y convicción, invitarlos para que hagamos un acuerdo público de cara al país para participar en una consulta popular el 8 de marzo con el compromiso de todos de respaldar quien allí resulte escogido por el voto ciudadano, para avanzar fortalecido hacia la presidencia de la república y liderar la construcción de un verdadero sueño colectivo de nación", señala la carta de la Fuerza de las Regiones.

Daniel Palacios Foto: Presidencia

La misiva fue enviada a los precandidatos Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios. Es importante recordar que la Fuerza de las Regiones está conformada por los exgobernadores Héctor Olimpo, Anibal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga. En el grupo también está el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Algunos de los precandidatos ya respondieron a la misiva enviada por la Fuerza de las Regiones. Daniel Palacios, exministro del Interior, propuso incluir a Vicky Dávila en la consulta.



"Agradezco y acepto la invitación de la Fuerza de las Regiones. Hemos insistido en una consulta en marzo: quienes recogemos firmas somos independientes y opositores a este gobierno, y debemos llegar unidos para elegir un solo candidato. Estoy listo para la unidad, pero con un propósito superior: no solo es derrotar a Petro, sino al verdadero enemigo de todos los colombianos: los criminales. Propongo sumar a una mujer valiente: Vicky Dávila", dijo Palacios.

Por su parte, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que espera reunirse pronto con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones para abordar ese tema.

"Me reuniré con ellos en los próximos días para dialogar sobre los mecanismos y las fórmulas, pero es una propuesta muy atractiva y es una propuesta que va en la dirección de lo que Colombia quiere, Colombia quiere precisamente estos mecanismos de unión y de convergencia para poder darle al país un nuevo rumbo", señaló Cárdenas.

Mauricio Cárdenas. Foto: suministrada