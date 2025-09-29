Paloma Valencia pide a la Corte Constitucional que tumbe la reforma pensional

La senadora y precandidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, le pidió a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional. Según la congresista, la Cámara de Representantes tramitó de manera irregular la subsanación del vicio de procedimiento, pues asegura no se permitió el debate ni la votación de proposiciones.

“La Cámara de Representantes, el 27 de junio de 2025, realizó el anuncio del proyecto sin que la sesión se hubiese abierto con quórum decisorio. De hecho, contrario a lo sostenido por el presidente de dicha corporación, ni el acta ni la sesión se pueden entender como aprobadas y abiertas, respectivamente, con 76 votos, dado que el quórum decisorio de la Cámara se configura con 94 votos. Bajo ninguna circunstancia las constancias de no votación de actas y la inasistencia de los representantes disminuyen el quórum, supuesto que solo ocurre cuando hay impedimentos debidamente aceptados”, señaló Valencia.

Congreso de la República Foto: Blu Radio

Es importante recordar que la Corte Constitucional había establecido que durante el último debate de la reforma pensional se presentó un vicio de procedimiento, razón por la cual ordenó repetir el trámite. Esto se llevó a cabo en las sesiones del 27 y 28 de junio.

“La actuación que adelantó la Cámara de Representantes el 27 y 28 de junio de 2025 desconoció abruptamente los parámetros exigidos por la Corte en el Auto 841 de 2025 e implicó que esa corporación, en la práctica, haya votado a ciegas. Los representantes no sabían qué debían votar ni bajo qué condiciones, lo cual, en una discusión de relevancia nacional como la que comporta una reforma pensional, conlleva una violación a los principios constitucionales que rigen el trámite parlamentario. Lo anterior se agrava aún más si se tiene en cuenta que la Cámara se encontraba, precisamente, subsanando un vicio de procedimiento que debía ajustarse de manera estricta a los parámetros fijados por la Corte”, afirmó Valencia.