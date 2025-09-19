Presidente de Cámara dice que actas de reforma pensional fueron aprobadas; oposición cuestiona

Este viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le envió la respuesta formal a la Corte Constitucional sobre las actas que el alto tribunal había solicitado de las sesiones en las que se anunció y se aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro. López señala en su respuesta que las dos actas fueron aprobadas.

"El acta 257 del 28 de junio del 2025, fue votada y aprobada en la sesión plenaria del día 26 de agosto del 2025, cuya acta es la No. 266 de 2025 que se publicó en la gaceta del Congreso No. 1676 del 11 de septiembre del 2025. El acta 256 del 27 de junio del 2025, la cual se llevó a cabo con quórum deliberatorio, fue votada y aprobada en la sesión plenaria del día 26 de agosto del 2025, cuya acta es la No. 266 de 2025, que está publicada en la gaceta del Congreso No. 1676 del 11 de septiembre del 2025”, señala el documento firmado por López.

Al adjuntar la votación del acta 256 del 27 de junio, López le dice a la Corte que en dicha sesión estaban presentes 176 representantes a la Cámara de los cuales 97 dejaron constancias de no votación, 72 votaron por el Sí y 4 representantes votaron por el No, para un total de 76 votos.

Desde la oposición, el representante a la Cámara Juan Espinal señala que hay un vicio profundo en el trámite de la reforma pensional y que por eso los magistrados de la Corte deben declarar inexequible la reforma pensional.



"La Corte Constitucional en tres oportunidades ha solicitado a la Cámara de Representantes que envíe las actas aprobadas de las sesiones extraordinarias del 27 de junio y el 28 de junio, el Gobierno está desesperado pero la mesa directiva de la Cámara de Representantes nunca podrá enviar esta constancia que exige la Corte Constitucional, porque el 27 de junio nunca se configuró el quorum decisorio que jurídicamente de acuerdo a la ley quinta se tiene que constituir para aprobar el orden del día, donde estaba el punto del anuncio de proyectos, es decir, la reforma pensional que se debatió el 28 de junio en sesiones extraordinarias nunca fue anunciada", dijo el representante Espinal.

Reforma pensional Foto: Pexels.

Por otro lado, la representante Katherine Miranda dice que el acta 256 con la que el presidente de la Cámara certifica la convocatoria y el anuncio de la reforma pensional carece de validez, pues se afirma que el 26 de agosto el acta de la reforma fue aprobada con 76 votos, una cifra que no constituye quórum decisorio.

"Lo más grave es que esa misma votación, con prácticamente los mismos resultados, ya se había dado el 30 de julio y el 5 y 20 de agosto. Si realmente tuviera validez la votación del 26 de agosto, como lo argumenta el presidente de la Cámara, ¿por qué entonces se puso a consideración en cuatro oportunidades con idénticos resultados? Esto evidencia un claro vicio de procedimiento. Y lo más grave aún, el documento final enviado por el presidente de la Cámara hoy posiblemente constituye un delito en falsedad en documento público y puede abrir la puerta a sanciones disciplinarias", señaló Miranda.

Desde el Pacto Histórico el representante a la Cámara Gabriel Becerra dice recogen las decisiones democráticas de la plenaria en torno a la reforma pensional.

"Confiamos en que la máxima instancia de la justicia constitucional valore este debate amplio y plural y se pronuncie en garantía del derecho a la pensión de millones de colombianos y colombianas, en especial mediante el pilar solidario para los adultos mayores", dijo Becerra.

Por su parte el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que esta era la tercera subsanación que se le hace a la reforma pensional por los caprichos del magistrado de la Corte Jorge Enrique Ibáñez.

"Tercera subsanación que se le hace a la Reforma Pensional por los caprichos del magistrado Ibáñez. ¡Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes", dijo Benedetti.

Por último, el representante a la Cámara del Partido de la U Víctor Manuel Salcedo señaló que “más allá de subsanar los vicios se ahondaron, no se discutieron las proposiciones radicadas, no se discutió el articulado restante y lo que se hizo fue poner de nuevo a consideración la proposición de adoptar el texto de Senado, se repite el error”.