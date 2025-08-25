Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión Venezuela-EEUU
Atentado terrorista en Cali
Hip Hop al Parque

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Partido Verde se declararía independiente al Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán

Partido Verde se declararía independiente al Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán

En las próximas horas, la bancada del Partido Verde del Concejo de Bogotá se reuniría para la votación frente a la postura independiente al Gobierno del alcalde Galán, por múltiples problemas de la ciudad.

Partido Verde se declararía independiente al Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán
Partido Verde se declararía independiente al Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán
Foto: AFP
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:04 p. m.

Nuevamente en el Concejo de Bogotá se tiene planeado declarar independiente frente al Gobierno del alcalde, Carlos Fernando Galán. Esta vez, la bancada del Partido Verde está a un paso de declararse independiente por múltiples problemas de la ciudad relacionados con inseguridad, extorsión, manejo de basuras y manejo del espacio público.

“El martes 26 está prevista una reunión a las 10:00 de la mañana para definir los votos y anunciar la declaratoria de independencia, porque definitivamente hay muchos problemas en Bogotá”, confirmó una fuente a Blu Radio.

Con este movimiento, sería el segundo partido en declararse independiente al Gobierno Galán. Cabe recordar que la semana anterior, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, del movimiento político En Marcha, también anunció que se apartaba de la coalición, no como oposición, sino por la exigencia del cumplimiento del plan de gobierno.

Alcalde Galán en el Concejo de Bogotá
Alcalde Galán en el Concejo de Bogotá
X: @ConcejoDeBogota

Por otro lado, fuentes al interior del Concejo de Bogotá aseguran que la bancada del Partido Liberal y del Partido Cambio Radical también estarían en la lista de declaratoria de oposición.

Entre tanto, mientras esto sucede, dentro del recinto comienzan los debates declaratoria la reforma tributaria distrital, dentro la cual, varios concejales le confirmaron a este medio que existen varios impedimentos y puntos que afectarían el bolsillo de los Bogotanos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Fernando Galán

Alianza Verde