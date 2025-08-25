Partido Verde se declararía independiente al Gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán

Nuevamente en el Concejo de Bogotá se tiene planeado declarar independiente frente al Gobierno del alcalde, Carlos Fernando Galán. Esta vez, la bancada del Partido Verde está a un paso de declararse independiente por múltiples problemas de la ciudad relacionados con inseguridad, extorsión, manejo de basuras y manejo del espacio público.

“El martes 26 está prevista una reunión a las 10:00 de la mañana para definir los votos y anunciar la declaratoria de independencia, porque definitivamente hay muchos problemas en Bogotá”, confirmó una fuente a Blu Radio.

Con este movimiento, sería el segundo partido en declararse independiente al Gobierno Galán. Cabe recordar que la semana anterior, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, del movimiento político En Marcha, también anunció que se apartaba de la coalición, no como oposición, sino por la exigencia del cumplimiento del plan de gobierno.

Alcalde Galán en el Concejo de Bogotá X: @ConcejoDeBogota

Por otro lado, fuentes al interior del Concejo de Bogotá aseguran que la bancada del Partido Liberal y del Partido Cambio Radical también estarían en la lista de declaratoria de oposición.

Entre tanto, mientras esto sucede, dentro del recinto comienzan los debates declaratoria la reforma tributaria distrital, dentro la cual, varios concejales le confirmaron a este medio que existen varios impedimentos y puntos que afectarían el bolsillo de los Bogotanos.