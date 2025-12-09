Partidos inscribieron listas al Congreso con figuras conocidas: regresos y polémicas internas

El domingo 8 de diciembre se venció el plazo para la inscripción de las listas de candidatos al Congreso. La mayoría dejó el trámite para última hora de acuerdo a lo reclamado por la Registraduría, no porque disminuyeran los candidatos comparado con el proceso de 2022, sino porque fueron tarde a formalizar el registro.

El Centro Democrático y el Pacto Histórico van con lista cerrada, la mayoría de los demás partidos van con lista abierta.

El expresidente Álvaro Uribe será candidato número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, mientras que Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón lidera la lista del Partido Verde. Pero en contraste el expresidente Germán Vargas Lleras no será candidato.

Comenzando a desmenuzar las listas, el partido Conservador se decidió por David Barguil, pero hay otros datos: intentan regresar Hernán Andrade y Juan Diego Gómez, se aceptó que intenten pasar de la Cámara al Senado: Wadith Manzur y Luis Eduardo Díaz Mateus, hermano del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, entre otros.



Buscan repetir en el Senado por el conservatismo la presidenta de la colectividad, Nadia Blel; también Marcos Daniel Pineda, Germán Blanco, Liliana Benavides, Antonio Zabaraín y Miguel Ángel Barreto.

El Partido Liberal va liderado por el presidente del Congreso, Lidio García, pero está otra figura que destaca, no de primera, sino en el puesto 100: es María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria.

Un dato de los liberales es que le están apostando fuerte a Santander, en su lista está el exgobernador Richard Aguilar, busca repetir el senador Jaime Durán Barrera y también está Horacio Serpa Moncada.

Publicidad

Los rojos también le dieron aval para intentar repetir a Fabio Amín, Laura Fortich, Karina Espinosa y Alejandro Carlos Chacón. Y avalaron que intenten llegar al senado los representantes Juan Carlos Lozada, María Eugenia Lopera, Álvaro Monedero y Diego Patiño.

Pero en el liberalismo, en lo que respecta a la Cámara, la polémica está a la orden del día. Hay varios molestos. El congresista Carlos Felipe Quintero dejó notar su enojo. El representante del Cesar señaló directamente a los jefes del partido y acusó a César y Simón Gaviria por su exclusión, mientras que Wilmer Guerrero interpuso una tutela y espera que se le garantice su “derecho a ser elegido.

Ahora pasemos al Pacto Histórico. La lista de Senado la encabeza Carolina Corcho y le siguen los que ganaron la consulta, recordemos que hay figuras nuevas para el congreso como Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, quien dice estar peleado con el petrismo y promueve un Frente Unido del Pueblo, distinto al Frente Amplio; también el influencer Walter Rodríguez ‘Wally’, la periodista indígena Sandra Chindoy y otras seis figuras nuevas menos conocidas.

Publicidad

Esperan repetir con el Pacto Pedro Flórez, Wilson Arias, Ferney Silva, Aída Avella, Esmeralda Hernández, Alex Flórez, Isabel Zuleta y Alberto Benavides.

Mientras que en el Pacto aspiran pasar de Cámara a Senado Agmeth Escaff y Alejandro Ocampo.

En el Centro Democrático se dio el puesto 1 a Andrés Forero, muy cercano a Miguel Uribe Turbay, quien en las pasadas elecciones encabezó la lista. Pero no es sólo Forero, en el uribismo son seis representantes que darían el salto al senado: Hernán Cadavid, Christian Garcés, Óscar Villamizar, Juan Fernando Espinal y Marelén Castillo.

Entre los nuevos nombres resaltan Claudia Margarita Zuleta, diputada del Cesar e hija de ‘Poncho’ Zuleta y Rafael Nieto Loaiza. La gran incógnita es si le alcanzará al expresidente Uribe en el puesto 25 para arrastrarlos a todos y también quedar de senador.

En estas toldas también hay enojados. Edwin Ballesteros, excongresista por Santander, renunció al partido Centro Democrático porque no le dieron aval.

En el caso de Cambio Radical, que va en la coalición ALMA que incluye al partido Colombia Justa Libres, Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) y Liga de Gobernantes Anticorrupción, la lista la lidera Carlos Fernando Motoa y de segunda Lorena Ríos, además destaca el puesto 6 de Lina María Garrido, quien actualmente es representante y se dio a conocer después de su discurso frente a Gustavo Petro el 20 de julio en el salón elíptico.

Plenaria del Senado Foto: Blu Radio

También avalaron a Paulino Riascos, quien al inicio del actual período apoyó algunos proyectos del gobierno pero hoy día es crítico.

Publicidad

Los dos llamados senadores petristas en Cambio Radical, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, quedaron fuera. Y se incluyó en la lista al Mayor general en retiro Luis Herlindo Mendieta, víctima de secuestro por las Farc, al exmagistrado del CNE, César Lorduy, y con el número 100 a Rodolfo José Hernández, hijo del fallecido excandidato presidencial.

El Partido de La U sólo ha divulgado su cabeza de lista, Juan Felipe Lemos, actual senador con 16 años en el congreso. Anoche terminaron la inscripción virtual y la tarde de este lunes presentarán oficialmente los nombres.

En la coalición de la Alianza Verde, En Marcha , Alianza Social Independiente (ASI), Partido Demócrata y Colombia Renaciente, además de, primero Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, están Katherine Miranda, Ariel Ávila, Jonathan Pulido conocido como ‘Jota Pe’ Hernandez, y Angélica Lozano. Pero además, llama la atención un nombre: Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, exviceministro de Transporte en el actual gobierno e hijo de la actual representante conservadora de Nariño, Ruth Caicedo, y del fallecido senador Eduardo Enríquez Maya.

Publicidad

La coalición Ahora Colombia, de Dignidad, Mira y Nuevo Liberalismo dejó abriendo lista a Juan Sebastián Gómez, actual vicepresidente de la Cámara de Representantes; y Verde Oxígeno a Sofía Gaviria Correa.

La lista de Creemos la encabeza Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; en la del Frente Amplio, Gustavo Gracía, exviceministro de Interior e hijo del exsenador y exdirectivo de Ecopetrol, Gustavo García Realpe; y en la lista de Juan Daniel Oviedo, Betzy Martínez.

En otros nombres que destacan fuera de las grandes listas, está Richard Fuelantala, quien aspira repetir por las comunidades indígenas.

Y en cuanto a los afro, Miguel Polo Polo también espera repetir, igual que la congresista por la curul de víctimas, Karen Manrique, señalada de supuestamente ser quien llevó los nombres de los congresistas a la UNGRD y los anotó en la libreta de Olmedo López, para que les asignaran contratos.



Bogotá

En cuanto a Cámara por Bogotá, la chef Leonor Espinosa va como cabeza de lista del Partido Liberal, Cathy Juvinao por la Alianza Verde y Daniel Briceño por Centro Democrático.

Hoy al conocerse todas las listas seguirán apareciendo nombres y curiosidades.