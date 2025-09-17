En vivo
Petro aceptó la renuncia de ministro Florián tras demanda, ¿podría volver al cargo?

Petro aceptó la renuncia de ministro Florián tras demanda, ¿podría volver al cargo?

Una serie de movimiento en el gabinete del Gobierno nacional podría favorecer para que Florián se mantenga en esta cartera.

Juan Florián, ministro de Igualdad.jpg
Juan Florián, ministro de Igualdad //
Foto: Ministerio de Igualdad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Un nuevo movimiento sacudió el gabinete del presidente Gustavo Petro. La Casa de Nariño confirmó que el mandatario aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, una decisión que estaría motivada por la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de su nombramiento.

El argumento de los demandantes es que la designación de Florián habría violado la ley de cuotas, que exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Estado estén ocupados por mujeres. Para evitar que el proceso prospere y el Gobierno se vea obligado a hacer un cambio forzado, la estrategia del Ejecutivo habría sido anticiparse y realizar un relevo temporal en el ministerio.

¿Podría volver al cargo?

Mientras se completa el trámite, la encargada de la cartera de la Igualdad será Angie Rodríguez, actual directora del DAPRE, quien asumirá de manera interina. De esta manera, se subsana la presunta irregularidad designando a una mujer en otro ministerio, en este caso, en la cartera TIC —donde salió Carlos Camargo tras ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional y donde ya fue publicado en Presidencia la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia como nueva ministra— y, posteriormente, volverían a nombrar a Florián en Igualdad.

Juan Florián, ministro de Igualdad (1).jpg
Juan Florián, ministro de Igualdad //
Foto: Ministerio de Igualdad

Esto significaría que el exministro podría regresar a su cargo en las próximas semanas, una vez se equilibre el cumplimiento de la ley de cuotas en el gabinete. Para Petro, la figura de Florián es clave en la implementación de las políticas de equidad y en el diseño de la estrategia nacional de igualdad, por lo que su regreso es una posibilidad real.

El reacomodo de estos cargos busca blindar jurídicamente al Gobierno y así mantener a Florián en el Gabinete del Gobierno Petro.

