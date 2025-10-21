Petro critica absolución de Álvaro Uribe: "La justicia tiró todo a la caneca"

El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe en la tarde de este martes, 21 de octubre.

“Ahora la justicia tiró todo eso a la caneca y espero que la justicia lo recoja (…) Un magistrado de la Corte Suprema buscando un delincuente en llamadas que interfirió por orden judicial legítima encontró que hablaba ahí el señor Uribe y estaba metido en un soborno a testigos”, dijo durante un consejo de ministros televisado.

Allí, Petro recordó que, cuando fue congresista, denunció varios de los casos más reconocidos de nexos entre paramilitares y políticos y que gracias a ello, avanzaron diferentes investigaciones.

Álvaro Uribe Vélez Foto: AFP

Uno de los puntos que criticó el mandatario fue que el Tribunal Superior de Bogotá desestimó como prueba válida la interceptación a una de las líneas telefónicas contra Uribe.

“Ahora dicen que lo que hizo el magistrado de la Corte Suprema violó porque la conversación del que esperaba fuera el delincuente que ordenó por orden judicial resultó ser la voz de Álvaro Uribe Vélez y a esto lo llamó hoy intimidad. Sé que no me puedo meter en esas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas”, cuestionó Petro.

Finalmente, Petro dejó sobre la mesa que este caso posiblemente se convierta en una nueva versión del Cartel de la Toga.

“Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto, porque, y ahí sigue el debate, sé que me alargo, pero hay que contarlo porque después este será mi ‘yo acuso’, intentando Trump juzgarme”, puntualizó Petro relacionando además las diferencias con el mandatario estadounidense.