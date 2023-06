“Petro debe entender que no puede hacer lo que se le dé la gana”: Catherine Juvinao

En entrevista con Mañanas Blu, Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, expresó su preocupación y frustración ante los acontecimientos que rodean al Gobierno del presidente Gustavo Petro . En medio del escándalo en la Casa de Nariño por el caso Laura Sarabia y en un momento crucial para la discusión de reformas importantes, Juvinao hizo fuertes declaraciones sobre la actitud del mandatario.

Juvinao se refirió al video que publicó en la red social TikTok , donde expresó su frustración con el gobierno de Petro. Aunque reconoció estar exaltada en ese momento, reafirmó que existe un sentimiento general de desencanto entre aquellos que apoyaron al presidente en las elecciones.

“Le ofrezco excusas a la ciudadanía porque realmente estaba muy exaltada en el video. Estaba muy frustrada, porque veo simplemente al Gobierno, en lugar de estar trabajando con las fuerzas políticas en las mesas técnicas para las reformas, escuchando a todas las organizaciones, etcétera, se cae unas peleas que yo, en este punto, ya no entiendo. Se pone a pelear con los medios de comunicación, toda la semana casa una pelea con los medios de comunicación. Yo le decía en el video: presidente, usted le puede gustar o no, como X o Y medio hace periodismo, pero lo que a usted le corresponde es respetar al medio de comunicación, porque aquí ya estamos hablando de la libertad de prensa, entonces no se ponga a pelear y atacar todo el tiempo a los medios”, dijo.

En ese sentido, Juvinao dijo que el presidente Petro no puede “hacer lo que se le dé la gana” con el argumento que ganó las elecciones.

“Colombia no es una democracia plebiscitaria. Sus reformas pasan ahora por el Congreso y allí las tiene que concertar. Usted tiene que entender que en su ejercicio de Gobierno usted no simplemente hace como lo que a usted se le dé la gana y ya, sino que se hace lo posible en términos de concertación con las fuerzas políticas”, argumentó.

"Estamos ante un coctel letal de factores"

Al referirse a los recientes acontecimientos en la Casa de Nariño , por los que salieron del Gobierno Armando Benedetti, quien se desempeñaba como embajador en Venezuela, y Sanabria, jefe de gabinete de Petro, Juvinao lamentó el “espectáculo” que los colombianos estamos viendo.

La representante mostró su deseo de que las investigaciones pertinentes se lleven a cabo y que el presidente Petro rinda cuentas ante el país. Asimismo, Juvinao aclaró que, a pesar de pertenecer a la coalición de Gobierno, ella ha mantenido cierta independencia y no ha tenido una relación estrecha con Sarabia, pero reconoció que ella le brindó apoyo en la aprobación de algunas iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con los jóvenes.

La representante expresó su preocupación sobre la relación entre el Gobierno de Petro y el Congreso, especialmente en el contexto de la discusión de la reforma a la salud . Según Juvinao, la relación ya estaba fracturada, y los recientes escándalos y la falta de consenso dificultan aún más la situación.

"No hemos primado los argumentos técnicos ni los argumentos académicos", afirmó Juvinao al referirse a las reformas propuestas por el gobierno. Considera que estas reformas son profundamente ideologizadas y que el enfoque de iniciar desde cero el sistema de salud puede llevar a riesgos de corrupción.

La representante hizo un llamado al presidente Petro para que convoque una mesa amplia de construcción consensuada de la reforma a la salud y enfatizó la importancia de un debate pausado, riguroso y que garantice la participación de todas las voces.

En cuanto a los tiempos legislativos, Juvinao señaló que la reforma a la salud no tiene una fecha límite inmediata y que, si no se aprueba en el plazo establecido, se seguirá debatiendo en el futuro. Esto permitiría un debate más exhaustivo y de mayor calidad.