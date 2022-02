Petro es el candidato diferente y me preocupa, no sé cómo sería de presidente: escritor colombiano

En entrevista con Sala de Prensa de BLU Radio el escritor Juan Carlos Botero desde Estados Unidos, donde se encuentra viviendo hace años por razones de seguridad , hizo un análisis de la situación política de Colombia y mostró su preocupación y perplejidad por el actual acontecer del país. "En Colombia ha pasado de todo, ha sido poco menos que aterrador; me parece patético el tema de la pobreza, nadie debe reprimir a la sociedad de hacer marchas pidiendo lo elemental, salir de pobre”, indicó el también columnista.

Botero indicó que lo que ve en este momento en el panorama político es una pelea de egos y una aterradora falta de grandeza y eso lo tiene inquieto.

El columnista indicó que su preocupación radica en la falta capacidad de liderazgo, y en el caso del Uribismo resaltó que si después de 20 años en el poder, no se puede encontrar un candidato joven con nuevas ideas, con nuevas propuestas y un mejor programa, eso le resulta inquietante.

Resaltó que hay que diferenciar la extrema y la extrema izquierda, son cosas totalmente diferentes y la gente tiende a confundirlas y esa creo es una de las principales razones de la violencia, “hay en el Centro un halo de esperanza, porque alguien de ahí tome las banderas entro y en ese caso tengo un respeto por Humberto de la Calle que me parece un estadista brillante", indicó Botero.

Para finalizar el escritor se refirió a que "La gente está aburrida de lo que está pasando en Colombia, para el país todos son iguales pero la diferencia está en Petro y eso me preocupa porque no sabemos que tal será Petro como presidente, en el caso de Rodolfo Hernández su admiración por Adolfo Hitler es totalmente inadmisible y no entiendo porque alguien puede apoyarlo, es claro en que en la política hay cosas que son inadmisibles", sentenció.

