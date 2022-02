¿Plagio en polémico video de representante Katherine Miranda?

En medio de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 13 marzo, los aspirantes al Congreso están dando a conocer sus propuestas e ideas. Una que ha causado revuelo es la de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien se refiere a “la hipocresía de la política colombiana” en un video.

Yo sé que muchos odiarán este video porque les decimos la verdad en la cara 🤨



Conozcan la hipocresía de la política colombiana. pic.twitter.com/yk6cPXAhFh — KATHERINE MIRANDA 🌻 101 (@MirandaBogota) February 7, 2022

Sin embargo, varios internautas se fijaron en el concepto y señalaron que la pieza audiovisual es idéntica a una que se presentó en el 2016 en la que una artista de entretenimiento para adultos promociona un festival en Barcelona, España.

La pieza generó críticas a la candidata por el Partido Verde, quien respondió que sí se usó el concepto del video de Barcelona del año 2016.

“Es evidente y claro. Es algo que no hemos tratado de esconder. Utilizamos el mismo concepto, pero para denunciar la hipocresía de la política colombiana. Sin embargo, me causa mucho asombro en que la discusión se torne en la forma del video y no en su contenido que es bastante crudo, realista de cómo se hace política y de cómo se legisla en el país”, expresó la congresista Katherine Miranda.

En diálogo con BLU Radio, la congresista señaló que, por el momento, no se le está poniendo mucho cuidado a las elecciones legislativas del 13 de marzo.