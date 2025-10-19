“Podrían quedarse sin candidato”: Pedro Viveros sobre el futuro del Pacto Histórico

El analista político Pedro Viveros habló en Sala de Prensa Blu abordó el complejo panorama que enfrenta la izquierda colombiana luego de la sorpresiva decisión de Daniel Quintero de retirarse de la consulta del Pacto Histórico, programada para el próximo domingo.

Según lo discutido en el programa, la renuncia de Quintero ocurrió pocos días después de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara presuntas irregularidades relacionadas con su hermano, entre ellas posibles casos de tráfico de influencias. Aunque el exalcalde de Medellín no relacionó su retiro con esa denuncia, varios sectores políticos consideraron llamativa la coincidencia de los hechos.

Además, trascendió que el Centro Democrático habría contratado una medición interna sobre la consulta del Pacto Histórico, cuyos resultados no pueden hacerse públicos por la restricción electoral vigente. Sin embargo, en esos sondeos, la figura de Quintero tenía un peso considerable antes de su retiro.

Viveros explicó que el Pacto Histórico enfrenta un escenario difícil, pues no cuenta con una figura que genere el mismo nivel de movilización que tuvo Gustavo Petro en la consulta de hace cuatro años, cuando obtuvo junto con Francia Márquez cerca de 5,8 millones de votos.



“Hoy la izquierda no tiene un líder con la fuerza de Petro ni un símbolo como Francia Márquez. Esta consulta parece más un intento de calentar la campaña del Frente Amplio que un proceso con verdadero músculo político”, señaló el analista.

El experto advirtió que la baja participación es uno de los principales temores dentro del sector y que, de concretarse, podría convertirse en un argumento para que Quintero justifique su retiro: “El señor Quintero podría decir que él hizo falta, y que por eso la consulta no alcanzó los votos esperados”.

Viveros también planteó que el proceso enfrenta un riesgo jurídico, pues según algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral (MOE), quienes participen en esta consulta podrían quedar inhabilitados para hacerlo en la interpartidista prevista para marzo de 2026.

“Si esa tesis prospera, podrían quedarse sin candidato”, advirtió.

Finalmente, el analista sostuvo que la izquierda atraviesa un desgaste natural tras más de dos años de gobierno y que los actuales aspirantes, la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda, no logran despertar el mismo entusiasmo que el presidente Petro en su momento:

“No los veo como figuras de primera magnitud. Comparados con Petro o incluso con Francia Márquez, son más coroneles que generales”, concluyó Viveros.

La consulta del Pacto Histórico se realizará el próximo domingo, en medio de cuestionamientos políticos, dudas jurídicas y la incertidumbre sobre si logrará convertirse en un verdadero termómetro de la fuerza del petrismo sin Petro.