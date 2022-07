¿Por qué Juan Daniel Oviedo no seguirá en el Dane? Empalme de Petro habla sobre posible diferencia

Daniel Rojas, integrante del equipo de empalme del gobierno de Gustavo Petro, habló acerca de las preocupaciones frente a algunas acciones de la administración de Iván Duque al término de su mandato, como la adjudicación del proyecto fluvial del Canal del Dique, entre otros. Rojas, además, habló sobre las peticiones hechas al director del Dane, que podrían haber motivado su decisión de no seguir en el cargo a pesar de la simpatía que genera en la entrante administración.

"Hay discordancias puntualmente en los referido al catastro multipropósito, ya que el IGAC hace parte del sector que encabeza el Dane y sobre este instituto el equipo nuestro tiene algunos requerimientos, los cuales tengo entendido el director actual no comparte. Eso ha determinado su decisión. Tenemos que hacer una evaluación y una reunión mucho más puntual para escuchar a nuestro equipo y entender con mayor rigor las causas de de la decisión del director", indicó el integrante de la comisión de empalme.

Publicidad

Rojas se refirió a las peticiones, en concreto, que pudieron motivar la negativa de Oviedo de proseguir en su cargo. "Lo que le pedí muy amablemente fue que pudiéramos tener dejar en standby la asignación de vigencias futuras y el el patrimonio autónomo. Que me permitiera preguntarle al presidente electo sobre ese tema en particular, pero sin menoscabar su su autonomía ni su su gobernabilidad; que me permitiera, por favor, preguntarle al presidente. No tuve respuesta de él no tuve respuesta de él, entiendo que tiene la libertad de decirme sí o no, pero no me contestó nunca", indicó.

De acuerdo con Daniel Rojas, otros temas de interés en el empalme tienen que ver con elproyecto fluvial del Canal del Dique y la junta directiva de Ecopetrol, entre otros. "Son preocupaciones frente a algunos temas puntuales. Entre esas la obra del Canal del Dique, la Junta de Ecopetrol. la entrega de un multimillonario contrato para prestar el servicio de Internet en zonas alejadas entonces", declaró.