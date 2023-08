Posible nombramiento de Laura Sarabia tomó por sorpresa a congresistas de la Cámara

El anuncio de una posible llegada de Laura Sarabia al Gobierno nuevamente, esta vez como directora de Prosperidad Social, tomó por sorpresa a varios sectores políticos, que cuestionaron el regreso de la que hasta hace unos días fue jefe de gabinete de la Presidencia de la República.

“Al margen de las investigaciones que tiene en curso la señora Sarabia, no deja de ser llamativo y no deja de ser desconcertante que, en el denominado Gobierno del cambio, el presidente de la República haya nombrado en el Departamento de Prosperidad Social a una persona que está acusada de no pagarle las prestaciones sociales de ley a una trabajadora doméstica”, dijo Andrés Forero, del Centro Democrático

Pero no fue la única reacción por parte de la oposición. “Es una burla para los colombianos, es retar al país porque ella debería estar aislada completamente del Gobierno nacional hasta tanto no termine el proceso que se está adelantando en su contra en la Fiscalía”, manifestó Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Otros sectores de la Cámara de Representantes reconocieron las capacidades de Sarabia; sin embargo, también pidieron que se esclarezcan las investigaciones.

“Todavía lo que no sabe el país es lo que pasó con el escándalo anterior y yo creo hoy que lo que tiene que hacer el Gobierno es pensar cómo hace cambios de gabinete con ministros de verdad, que se conecten con la clase parlamentaria, con los partidos políticos, con las reformas que quiere tramitar el Gobierno y, si este partido quiere trabajar con los partidos políticos con las diferentes reformas, pues tiene gente que interlocute”, agregó Juan Carlos Wills.

Por su parte, el representante Carlos Felipe Quintero señaló que “lo más sano es que antes se esclarezcan los hechos de su proceso porque una tormenta como esta no es sana y no la soporta el país”.

Desde los partidos de Gobierno, el congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez calificó este posible nombramiento como “inoportuno”, pues cree que es un poco impredecible a veces los cambios que tiene el presidente. “Él tendrá las razones bien definidas, desde mi punto de vista creo que era un poco inoportuno hasta que no se esclareciera todos los hechos que motivaron su salida. ¿Qué es lo que esperan los colombianos? Resultados”, explicó el congresista.

Finalmente, desde el Pacto Histórico defendieron el posible nombramiento de Sarabia.

“Se han ido cayendo las mentiras, esta mujer no se ha escondido en ningún momento, ha dado la cara siempre que ha sido citada, y mostró ser una persona muy eficiente y yo creo que va a dar buenos resultados en el DPS”, manifestó Alejandro Toro.

