MinTransporte mantendrá precios del combustible a conductores de carga hasta fin de año

Finalizada la reunión entre el Ministerio de Transporte y los diferentes gremios de camioneros como Unidos y Fedetranscarga en el marco de las manifestaciones por el incremento en los precios del combustible cada mes, la cartera anunció que se mantendrá el congelamiento del ACPM para este sector hasta finales de este año.

De igual forma, el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, va a sostener unas mesas técnicas la próxima semana, entre el 4 y 8 de septiembre, para discutir los precios para la vigencia de 2024.

No obstante, este pronunciamiento generó una serie de reacciones por parte de los colectivos de moteros y conductores de aplicaciones, quienes aseguraron que el Gobierno “solo escucha a los transportadores” y no atienden sus peticiones.

“El bolsillo de los colombianos nos está afectando a todos, me gustaría que el viceministro venga y nos atienda a todos los sectores y gremios, aquí no solo es el motero o el camionero, somos todos. Debería explicar bien cómo fue el acuerdo del Soat y la razón por la cual a nosotros no aplican esas medidas”, le dijo a Blu Radio Harold Baquero, líder motero de Bogotá.

En medio del paro en varias ciudades, MinTransporte emitió un comunicado en el que dice que ha realizado 19 mesas de trabajo cada mes, 8 mesas técnicas con ANI, Invias, Supertransporte, la Policía de Tránsito, concesionarios y contratistas para tratar temas del gremio como seguridad en los corredores, precios de los peajes, estado de proyectos a nivel nacional (concesionados y no concesionados), mitigación de emergencias.

Sin embargo, varios conductores que estaban en las instalaciones del ministerio aseguraron que estos encuentros no han contado con la participación del ministro de Transporte, William Camargo.

