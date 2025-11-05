Precandidatos independientes podrían entrar a consulta de partidos de oposición

Este miércoles en la mañana hubo reunión de los directores del Partido Conservador, Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical y Clara Luz Roldán por parte de la U.

En el encuentro se habló sobre la posibilidad de hacer una consulta en marzo entre varios partidos y candidatos de oposición al Gobierno Petro.

Uno de los puntos de acuerdo es que no va a haber vetos; sin embargo, sí habrá un límite, y es que quienes participen en la consulta no podrán haber apoyado al presidente Gustavo Petro en el pasado.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

La idea es, además, invitar a otros precandidatos que están recolectando firmas. Entre ellos estarían los gobernadores y alcaldes que hacen parte de la Fuerza de las Regiones, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, entre otros. También Juan Carlos Pinzón, a quien recientemente el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, le otorgó el aval para la candidatura.



En el encuentro se acordó que va a haber una segunda reunión, posiblemente en unos 15 días. En este tiempo los partidos estarán evaluando las posibilidades jurídicas para avalar a los candidatos a la consulta. Se contempla la opción de un coaval o que cada partido avale a su candidato.

Además, se espera que a la próxima reunión puedan asistir algunos de los candidatos independientes. Es importante recordar que estos partidos tienen hasta el próximo 8 de diciembre para notificarle a la Registraduría su decisión de ir a la consulta.