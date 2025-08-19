Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mesitas del Colegio
Reunión Trump - Zelenski
Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Quedo preocupado: presidente de Senado tras reunión con Gobierno sobre seguridad de elecciones

Quedo preocupado: presidente de Senado tras reunión con Gobierno sobre seguridad de elecciones

El presidente del Senado, Lidio García, dice que el Gobierno rindió un informe “como si todo estuviera bien”.

Lidio García, candidato para presidir el Senado
Lidio García, presidente del Senado
Fotos: AFP y @Lidiosenado
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:57 p. m.

Este martes se realizó una reunión en la presidencia del Senado para hablar sobre la seguridad de las elecciones. En el encuentro estuvo el presidente del Senado, Lidio García, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, el ministro del interior, Armando Benedetti y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

Tras el encuentro, y durante la plenaria del Senado, Lidio García aseguró que no quedó tranquilo con la reunión y cuestionó al director de la Unidad Nacional de Protección.

“Hoy quedo preocupado con la reunión que tuvimos, lo que hubo fue un informe como si todo estuviese bien, como si la seguridad de cada uno de ustedes estuviese de la mejor manera y aquí no pasara nada. Ver al director de la UNP rendir un informe tan tranquilo me dio temor. Sinceramente se los digo, esa va a ser la primera de muchas reuniones y a los que asistieron que están aquí presentes les digo que no podemos bajar la guardia, porque estamos ad portas de unas elecciones que los estudios de inteligencia dicen que es de total riesgo”, dijo ante la plenaria del Senado el senador Lidio García.

En la reunión también estuvieron los voceros de las bancadas de los diferentes partidos políticos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, al final del encuentro se refirió a algunas de las conclusiones.

“El compromiso más importante y el más pedido fue que los mismos congresistas puedan sugerir quienes son las personas que los cuidan, para que tengan mucha más seguridad y mucha más confianza”, señaló Benedetti.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Senado de la República

Elecciones en Colombia 2026