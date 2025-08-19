Quedo preocupado: presidente de Senado tras reunión con Gobierno sobre seguridad de elecciones

Este martes se realizó una reunión en la presidencia del Senado para hablar sobre la seguridad de las elecciones. En el encuentro estuvo el presidente del Senado, Lidio García, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, el ministro del interior, Armando Benedetti y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

Tras el encuentro, y durante la plenaria del Senado, Lidio García aseguró que no quedó tranquilo con la reunión y cuestionó al director de la Unidad Nacional de Protección.

“Hoy quedo preocupado con la reunión que tuvimos, lo que hubo fue un informe como si todo estuviese bien, como si la seguridad de cada uno de ustedes estuviese de la mejor manera y aquí no pasara nada. Ver al director de la UNP rendir un informe tan tranquilo me dio temor. Sinceramente se los digo, esa va a ser la primera de muchas reuniones y a los que asistieron que están aquí presentes les digo que no podemos bajar la guardia, porque estamos ad portas de unas elecciones que los estudios de inteligencia dicen que es de total riesgo”, dijo ante la plenaria del Senado el senador Lidio García.

En la reunión también estuvieron los voceros de las bancadas de los diferentes partidos políticos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, al final del encuentro se refirió a algunas de las conclusiones.

“El compromiso más importante y el más pedido fue que los mismos congresistas puedan sugerir quienes son las personas que los cuidan, para que tengan mucha más seguridad y mucha más confianza”, señaló Benedetti.