La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, radicó un proyecto con el cual busca derogar la ley de Paz Total, iniciativa que le permitió al Gobierno adelantar diálogos con grupos y bandas delincuenciales.

Miranda considera que la paz total ha fracasado ante la situación de orden público que enfrenta el país.

“De acuerdo con las cifras oficiales, con corte al 31 de julio de 2025: en Colombia se registraron 7.796 homicidios, 268 más que en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a un aumento del 4 %. Cada dos horas son asesinadas tres personas en el país. Los secuestros extorsivos se duplicaron, pasando de 99 en 2024 a 188 este año. En los primeros 7 meses fueron asesinados más miembros de la Fuerza Pública que en todo 2024. Los actos terroristas aumentaron 12 % en lo corrido del año”, señaló la representante Miranda.

Radican proyecto para derogar la ley de Paz Total

La congresista también dice que algunas designaciones que ha hecho el Gobierno de gestores de paz han sido a personas responsables por secuestros, terrorismo e incluso violencia sexual.

“Estas cifras son la radiografía del fracaso de la Paz Total. No hay paz cuando aumentan los homicidios, se disparan los secuestros y los grupos ilegales controlan más territorios. Lo que hay es un Estado arrodillado frente a los criminales y unos ciudadanos cada vez más desprotegidos”, afirmó Miranda.