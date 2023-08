Reforma laboral fue radicada de manera sorpresiva: Comisión Séptima de Cámara

Diferentes sectores políticos de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes reaccionaron ante la radicación de la reforma laboral que presentó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ante el legislativo. Varios sectores expresaron que "los toma por sorpresa" y falto socializarla con el fin de analizar su contenido.

Reacciones a favor y en contra por la reforma laboral

Una de las primeras voces en reaccionar por la radicación de la reforma laboral fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien aseguró que el documento trae algunos cambios que beneficiaran a los trabajadores.

"El Gobierno se sentó con diferentes gremios, hizo algunos ajustes y estamos listos y listas desde el Congreso para liderar esta discusión como lo hemos venido haciendo desde ya hace algunos meses”, dijo María Fernanda Carrascal.

Por su parte, desde el Partido Liberal fueron claro al decir que el documento "no fue socializado", por lo que hasta ahora lo están revisando. "Esperamos que esa reforma haya surgido algún trámite de concertación con los sectores que salgan implicados. Esto es con: empresarios, sindicatos y academia, porque hasta donde nosotros tenemos entendido, pues con el Congreso aún no ha sido socializado", dijo el dirigente liberal, Germán Rozo.

A su vez, desde el Partido Conservador, el representante Gerardo Yepes fue claro en explicar que el documento también los tomó por sorpresa: "No lo esperábamos. Esta semana con varios compañeros de esta comisión, pues habíamos dialogado sobre que esta reforma, de acuerdo lo que se había planteado, es que necesitaba ser ampliamente socializada", dijo Yepes.

Mientras que, Andrés Forero, del Centro Democrático, partido de oposición, consideró que no han tenido en cuenta algunos sectores que son fundamentales para la economía: "Queda en evidencia que el llamado gran acuerdo nacional del presidente Petro es un discurso vacío, porque no están buscando consensos y no están buscando concertación", dijo.

El representante de Cambio Radical Jairo Cristo fue claro en indicar que espera que esa reforma debe unir a los colombianos y no dividirlos: "Yo considero que la reforma laboral en Colombia debe ser para unir consensos y no para seguir dirigiendo el país. La reforma laboral tiene que apuntar a la formalización del empleo”, explicó el representante Jairo Cristo.

