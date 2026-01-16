Registraduría certificó firmas de Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Luis Gilberto Murillo

La Registraduría confirmó que en las últimas horas fueron certificadas las firmas de Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Luis Gilberto Murillo, este es un requisito para que estas personas puedan inscribir oficialmente sus candidaturas a la presidencia.

Recordemos que actualmente Oviedo hace parte de la Gran Consulta por Colombia y Murillo podría llegar a la consulta del Pacto Amplio, pues es una posibilidad que se está evaluando.

Es importante recordar que quienes quieren ser candidatos a la presidencia y no están avalados por ningún partido deben recolectar 635.000 firmas y presentarlas a la Registraduría.

Si la entidad certifica las firmas estas personas pueden inscribirse como candidatos a la presidencia.



Recientemente la Registraduría confirmó que también había certificado las firmas de Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, Vicky Dávila, Anibal Gaviria, David Luna y Mauricio Lizcano.