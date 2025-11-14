Registraduría rechaza recurso de apelación de Daniel Quintero; no podrá inscribirse por firmas

La Registraduría le negó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero inscribir su comité recolector de firmas para aspirar a la Presidencia en 2026.

Es importante recordar que Quintero había apelado una decisión de la Registraduría que le había negado la inscripción, lo anterior, ya que el exalcalde de Medellín se inscribió como candidato a la consulta que hizo el Pacto Histórico el pasado 26 de octubre y aunque posteriormente él dijo que renunciaba, los partidos no hicieron efectiva la renuncia ante la Registraduría.

“Cuando ya resultaba materialmente imposible modificar las tarjetas electorales, el precandidato Daniel Quintero Calle dirigió un escrito a la Registraduría el 15 de octubre para formalizar su retiro de la consulta presidencial del Pacto Histórico. Los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, por su parte, el 22 de octubre dirigieron un escrito al Consejo Nacional Electoral para renunciar a cualquier posibilidad de participación en una consulta interpartidista para la elección de una precandidatura presidencial del Pacto Histórico. El Polo Democrático Alternativo, sin embargo, no se pronunció sobre el particular”, explicó la Registraduría.

Es importante recordar que, según la ley, cuando una persona se inscribe a una consulta asume unos compromisos con el partido o los partidos que lo postularon y por eso si se retira no puede aspirar a la Presidencia.



Daniel Quintero se anuncia para consulta del Pacto Histórico. Foto: captura de pantalla video X Daniel Quintero.

“La renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle, por otra parte, se presentó en forma extemporánea. En efecto, fue presentada ante la Registraduría el día 15 de octubre de 2015, cuando el plazo señalado en el calendario electoral para la modificación de las inscripciones se venció el día 3 de octubre. Podría argüirse, con razón, que la decisión de renunciar la adoptó el precandidato como consecuencia del fallo de tutela de 6 de octubre que revocó la medida cautelar, pues como dijo en su comunicación, renunciaba "en atención a los recientes hechos ocurridos en el proceso de consulta" y para la fecha del fallo de tutela el plazo para las modificaciones había expirado”, señaló la Registraduría.

Por su parte, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció que va a presentar una tutela con la cual busca que la Registraduría le permita inscribirse.