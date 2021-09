Representante de la Alianza Verde advierte que reforma tributaria no fue completamente socializada

La Ley de Inversión Social, también conocida como reforma tributaria, fue aprobada en el Congreso de la República. En el Senado tuvo 76 votos a favor, mientras que en la Cámara 124 representantes le dieron su visto bueno.

Este proyecto busca recaudar $15.2 billones para financiar distintos programas sociales y mitigar la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus.

La reforma pasó a conciliación y luego quedará lista para la sanción presidencial.

Durante la discusión, la bancada de la Alianza Verde, oposición del Gobierno, se retiró del recinto legislativo por considerar que “no había garantías para el debate”.

En diálogo con Mañanas BLU, Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde, aseguró que la molestia de la bancada de debió a que no se tuvo el tiempo suficiente para socializar la reforma: "La democracia la comprende todo el Congreso de la República y esto no se socializó. Esto no tuvo una socialización alta”.

El representante, además, añadió: “El Gobierno siente que en la medida en que esto se socializa puede generar incomodidades”.

Toro agregó que el país sí necesita de una reforma tributaria, pero que cubra los problemas más a fondo. “El país necesitaba una reforma tributaria, estábamos de acuerdo. Esta solo ataca problemas inmediatos, pero no tiene un pensamiento a largo plazo”, señaló.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: