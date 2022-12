Respetamos decisión de Lara, pero desmovilizados sí podrán entrar al Senado: Cepeda

Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, de prohibir el ingreso de desmovilizados de las Farc a esa corporación, al considerar que primero deben someterse a la Jurisdicción Especial de Paz.



Cepeda aseguró que el trabajo con Rodrigo Lara siempre ha sido armónico, “pero en esta oportunidad hubo una situación en la Cámara de Representantes y ellos tomaron esa decisión”.



Afirmó que, si bien respetan la determinación de la corporación, “el Senado no hará lo mismo porque al fin y al cabo ellos ya se desmovilizaron”. “Si algún senador quiere permitirles la entrada a sus oficinas nosotros no hemos impartido ninguna prohibición, pueden hacerlo con tranquilidad”, dijo.



El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, determinó prohibir el ingreso de desmovilizados de las Farc a esa corporación, al considerar que primero deben someterse a la Jurisdicción Especial de Paz.



A través de una comunicación dirigida a la Policía Nacional, que se encarga de la seguridad en el Capitolio, Lara pidió no permitir el ingreso, al considerar que se han presentado “repetidos y lamentables” acontecimientos en las oportunidades en las que se ha permitido la participación en foros y otros debates.



Lara indica que ya hay voceros autorizados de la ex guerrilla para participar en las discusiones.



