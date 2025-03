Reveladora foto de Sergio Fajardo en la Casa de Nariño: "Viene una nueva historia"

El exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, Sergio Fajardo , publicó una fotografía con laCasa de Nariño de fondo, acompañada de un mensaje que ha sido interpretado como una señal de su posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2026.

"Al fondo de esta foto está la Casa de Nariño. Hace relativamente poco pasó por allí Iván Duque: mal gobierno. Hoy, parece que el presidente Petro está aburrido. También, mal gobierno. Pero viene una nueva historia", escribió Fajardo en su cuenta de Instagram.

Sergio Fajardo se lanza a la Presidencia

Las recientes encuestas de intención de voto posicionan a Sergio Fajardo como una de las figuras políticas más favorables dentro del electorado colombiano.

En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, en diciembre de 2024, Fajardo reconoció el buen desempeño en las encuestas, aunque evitó confirmar su candidatura: "Estoy contento con la figuración en las encuestas, pero en este momento no soy formalmente un candidato. Ser candidato es exigente, preparar y organizar una campaña es difícil", señaló.

El reto de una campaña en un país polarizado

Fajardo también reflexionó sobre la situación política del país y el desafío que enfrentará Colombia en las próximas elecciones.

"Vamos para una Colombia todavía más complicada. Esta es una división entre nosotros y va a requerir un gobierno diferente a lo que hemos visto en tiempos recientes", advirtió.

En esa línea, el exgobernador de Antioquia reiteró su apuesta por una política basada en la ética y la transparencia, diferenciándose tanto del uribismo como del gobierno de Gustavo Petro.

"Ya vimos una muy mala película con el presidente Duque y estamos viendo otra con el presidente Petro. Falta por ver esta película que representa una forma distinta de hacer política", afirmó.

Fajardo enfatizó que Colombia necesita un gobierno que sea capaz de unir sectores políticos de diferentes tendencias. "Se requiere un gobierno que convoque a expresiones de la derecha, del centro y de la izquierda. Esta Colombia está muy atormentada y hay muchos malestares", expresó.

¿Un tercer intento por la Presidencia?

El exalcalde de Medellín ha sido candidato presidencial en dos oportunidades, en 2018 y 2022. En la primera, se quedó a pocos votos de llegar a la segunda vuelta, mientras que en la segunda elección su campaña no logró consolidarse dentro de la coalición de centro. Sin embargo, Fajardo insiste en que el panorama político actual es diferente y que su mensaje sigue siendo relevante.

"Yo ya he pasado por muchas. En 2018, por muy poco no llegamos a segunda vuelta. En 2022, nuestra coalición no estuvo a la altura y lo asumo. Pero hoy, la situación es otra. Hemos luchado por una política alternativa basada en principios y transparencia, y creo que ese mensaje está llegando", afirmó en su diálogo con Blu Radio.

Aunque no ha confirmado su candidatura, Fajardo dejó entrever que una nueva aspiración presidencial es una posibilidad real: "Altamente probable", respondió al ser consultado sobre la opción de postularse en 2026.