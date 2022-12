Rodrigo Lara desmiente supuesto racismo hacia exreina Vanessa Mendoza

Este jueves, la exreina Vanessa Mendoza denunció que es víctima de racismo porque la mesa directiva de la Cámara de Representantes no la ha posesionado para ocupar la curul afro.

A propósito, el presidente de la Corporación, Rodrigo Lara, desmintió dichas declaraciones y explicó que no tiene ninguna certificación de los organismos electorales para posesionarla.

"Es un argumento pueril e infantil sinceramente. Somos una autoridad formal, nosotros no hacemos escrutinio ni designamos a la persona a la que debe proveer una curul vacante, eso lo hace la autoridad electoral, el Consejo de Estado o el Consejo Nacional Electoral", dijo.

Lara indicó que no ha recibido comunicación de ninguna de las anteriores autoridades que le certifique que esa curul vacante la debe ocupar "determinada persona".

Por eso le solicitó al Consejo Nacional Electoral, por escrito, enviarle la certificación.

"Hasta tanto ellos no lo hagan yo no puedo designar un reemplazo por que estaría prevaricando y provocando un detrimento patrimonial", explicó refiriéndose al pago que tendría que hacerle a la exreina por los meses no trabajados.

