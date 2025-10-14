Ruptura Robledo y Fajardo terminó en un nuevo movimiento político: Colombia Soberana

Este 17 de octubre se presentará oficialmente el partido Colombia Soberana, un nuevo movimiento político que, entre otras cosas, busca denunciar lo que considera “el carácter neocolonial de la relación de Colombia con Estados Unidos”.

Juan Sebastián López, líder de este movimiento y abogado, aseguró que la realidad internacional demuestra la vigencia de este análisis. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, dijo que la llegada del segundo periodo del presidente Donald Trump evidenció “cuál es la verdadera naturaleza imperialista de los Estados Unidos, algo que durante muchos años se negaba”.

Desde la perspectiva de Colombia Soberana, el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha representado el cambio esperado y, de hecho, ha profundizado esta tendencia neocolonial. López disintió de la interpretación de que Petro se opone al imperialismo norteamericano.

Afirmó que Petro, a pesar de su retórica, “no se opone a la orientación de estos organismos internacionales que le hacen un daño a Colombia”, según insistió. En ese sentido, López invitó a los ciudadanos a enfocarse en los hechos y no en las ideas, ya que la retórica del presidente “no coincide con sus hechos”.



Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda.

En su opinión, Petro “dice una cosa y hace otra”. Entonces, es lo peor que “puede pasar a quienes quieren defender la soberanía” porque termina dañando la “bandera”. Como ejemplos, López mencionó que Petro está “facilitando que la armada de Estados Unidos construya una subestación militar en la isla de Gorgona” y que, en lugar de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) para beneficio colombiano, aceptó modificarlo.



Ruptura ideológica y búsqueda de aliados procolombianos

El nacimiento de Colombia Soberana surge tras la ruptura con sectores que antes conformaban la coalición Centro Esperanza, como Dignidad (de Jorge Robledo) y Compromiso Ciudadano (de Sergio Fajardo).

López, quien fue candidato al Congreso por Centro Esperanza y cercano a Robledo, explicó que no se sentía cómodo en una coalición autotitulada de centro. La separación se dio porque, al fusionarse Dignidad y Compromiso Ciudadano, la tendencia de Robledo se “fajardizó un poco” y terminaron asumiendo banderas que son de Fajardo y “abandonando” las suyas.

Incluso, en política exterior, las posturas se distanciaron; mientras que Dignidad y Compromiso Ciudadano se adhieren a la ONU, Colombia Soberana “considera que la ONU es una organización bastante caduca que realmente ese multilateralismo está muriendo”.

Respecto a futuras alianzas, López subrayó que el movimiento está dispuesto a unirse con “cualquier sector político que defienda el interés nacional en distintas materias”. La prioridad es ser "procolombianos" y no simplemente prodemócratas o prorepúblicanos.

Sin embargo, en el momento de la presentación, el partido no tiene personería jurídica, por lo que aún no tienen cómo participar en las próximas elecciones directamente, aunque sí continuarán exponiendo sus ideas y buscando aliados a nivel nacional, según recalcó López.