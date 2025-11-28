Se inscribió la lista del Frente Amplio al Senado: es la primera en hacerlo

Con la cercanía de la fecha límite del 8 de diciembre para que los partidos y movimientos políticos que deseen participar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 puedan inscribirse, la primera coalición ya se presentó ante la Registraduría en la mañana de este viernes, 28 de noviembre.

Se trata del llamado Frente Amplio Unitario, en el que participan cinco partidos y movimientos políticos: el Partido de la Fuerza (presidido por Roy Barreras), el Movimiento Unitarios (liderado por la senadora Clara López) y los partidos MAIS, Ecologistas, Esperanza Democrática y PTC (Partido del Trabajo de Colombia). Los promotores de esta lista proyectan obtener 2 millones de votos y convertirse en una de las bancadas de centroizquierda más fuertes y complementaria al Pacto Histórico.

El candidato presidencial del Partido de la Fuerza, Roy Barreras, afirmó que el propósito nacional de esta lista de unidad es “unir a Colombia desde su diversidad, con la frente en alto y la convicción de que este país puede sanar”.

Esta será una lista abierta, encabezada por el exviceministro del Interior Gustavo García, y en la que también participan figuras como el presidente de la CUT, Fabio Arias; el influencer Alejandro Vergel; el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal; entre otros.

