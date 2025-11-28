En vivo
Blu Radio  / Política  / Se inscribió la lista del Frente Amplio al Senado: es la primera en hacerlo

Se inscribió la lista del Frente Amplio al Senado: es la primera en hacerlo

Será una lista abierta encabezada por el exviceministro del Interior Gustavo García, y en la que también figuran el presidente de la CUT, Fabio Arias; el influencer Alejandro Vergel; el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal; entre otros.

