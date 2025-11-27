Gustavo García liderará la lista al Senado impulsada por Roy Barreras en elecciones 2026

El exviceministro del Interior Gustavo García confirmó que encabezará la lista al Senado que está conformando Roy Barreras dentro de una nueva coalición de sectores alternativos y liberales disidentes, de cara a las elecciones de 2026. La iniciativa busca reunir a movimientos que se apartaron del Partido Liberal por considerar que la dirección oficial se acercó a posiciones de derecha que no representan el pensamiento socialdemócrata tradicional.

García explicó que esta alianza, impulsada por la Fuerza de la Paz, los llamados “unitarios” y sectores cercanos a figuras como Camilo Romero, no hará parte del Pacto Histórico, sino que conformará un Frente Amplio que pretende recoger a bases liberales inconformes y otras corrientes de centroizquierda.

Según el exviceministro, la convocatoria responde al interés de recuperar las banderas liberales históricas, como la defensa del Estado social, la reforma rural integral y la modernización institucional. “El liberalismo oficial se movió hacia la derecha, pero sus bases no. Por eso se requiere un espacio distinto que represente de forma auténtica esas ideas”, afirmó.

García anunció la realización de un encuentro nacional el próximo 3 de diciembre en Corferias, donde se consolidará un acuerdo programático que sirva de plataforma para la coalición. Entre los convocados se encuentran líderes de base como Nelson Pereira, Julio Enrique Ortiz y Jaime Raúl Ardila, además de dirigentes regionales que históricamente han participado en causas liberales.



El exviceministro señaló que estos sectores también han sido buscados por otras campañas de izquierda, como la de Iván Cepeda, pero insistió en que su objetivo es construir una alternativa socialdemócrata que supere la polarización y mantenga la esencia liberal.



Diferencias con el Partido Liberal y el caso Velasco

Sobre el distanciamiento con la colectividad dirigida por César Gaviria, García sostuvo que la inconformidad no es nueva y que muchos dirigentes han cuestionado las alianzas del partido con sectores de derecha en los últimos procesos electorales. Afirmó que, aunque respeta estas decisiones, considera que no representan la tradición liberal.

En cuanto al caso judicial que enfrenta el exministro Luis Fernando Velasco, García aclaró que no inició su gestión como viceministro durante su administración, sino bajo el liderazgo de Alfonso Prada, y que incluso renunció por diferencias con Velasco. Indicó que será la justicia la que determine responsabilidades y que él prefiere concentrarse en la defensa de las ideas liberales en las que ha militado por más de dos décadas.

García también reconoció que la coalición que impulsa Roy Barreras no solo busca competir por la Presidencia, sino también fortalecer su presencia en el Congreso a través de una lista que represente a liberales progresistas, independientes y sectores alternativos.

La nueva plataforma, dijo, pretende recoger el respaldo ciudadano que en su momento apoyó la propuesta socialdemócrata que llevó al presidente Gustavo Petro al poder, pero que ahora se siente distanciada del manejo del Partido Liberal.