Senado aprobó ley 'antichancleta', que prohíbe castigos físicos o crueles a niños, niñas y jóvenes

La plenaria del Senado aprobó en su ultimo debate el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico a los niños, niñas y jóvenes , así como de cualquier trato cruel en su contra.

La iniciativa contó con el apoyo de congresistas de diferentes sectores políticos, excepto el partido de Colombia Justa y Libre, bancada que consideró que el país ya había legislado al respecto.

“Prohibir el castigo físico como método de corrección es un gran avance, es histórico para Colombia, un país tan violento con una tradición tan arraigada de métodos de castigo físico en el entorno de sus familias. Esta ley es una ley de prevención, no es sancionatoria y establece una política pública de pedagogía y prevención para evitar más violencia”, dijo el representante Harry González, coautor de la iniciativa.

Histórica ley en colombia! @SenadoGovCo aprobó la prohibición del castigo físico como método de corrección a los niños. Como autor de la idea, agradecemos a todas las bancadas que respaldaron gran consenso. Solo colombia justa y libres quería mantener el castigo físico. — Harry González (@HarryGonzalez) March 24, 2021

El representante liberal Julián Peinado, coautor de la iniciativa, opinó que se da un paso importante para el cambio cultural de la no agresión sobre la crianza y educación de los niños en su vida diaria.

“Hemos dado un paso histórico y un espaldarazo a los tratados internacionales, que más que fueran obvios, son una realidad. Se proscriben, se prohíben los tratos humillantes y la violencia física como método de corrección en contra de nuestros niños, niñas y jóvenes colombianos”, dijo el representante Peinado.

¡Aprobado nuestro proyecto de ley de prohibición del castigo físico y tratos humillantes contra niños, niñas y adolescentes en el país! pic.twitter.com/qzih61oCMa — Julián Peinado R (@JulianPeinadoR) March 24, 2021

La iniciativa fue cuestionada por la bancada de Colombia Justa y Libre, desde donde se manifestó que se podría generar una intromisión indebida del Estado en la crianza de los hijos y advirtieron que la misma podría ser inconstitucional.

“Debió tramitarse si, como ley estatutaria como conforme al artículo 27 numeral primero de la Ley Quinta de 1992. En el numeral primero se refiere a los derechos y deberes fundamentales”, manifestó el senador Eduardo Pacheco del partido Colombia Justa Libre.

El senador Roy Barreras, arremetió contra Colombia Justa y Libre por su negativa a sumarse a la proscripción de castigos físicos a menores.

Es bueno que los padres de familia cristianos sepan que congresistas de @justalibres se opusieron a prohibir el castigo físico contra los niños.Las teocracias defienden incluso la ablación del clitoris en las niñas y la lapidación de la mujer infiel. NO a violencia contra niños! — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 24, 2021

La senadora Paloma Valencia, una de las ponentes de la iniciativa, aseguró que la norma es constitucional y no está violando ningún derecho.

“Esto no es una ley estatutaria porque aquí no estamos regulando ningún derecho fundamental. Uno no tiene un derecho fundamental a no ser golpeado, ni tiene el derecho fundamental a golpear a los hijos. Yo lo que creo que lo que estamos haciendo es corrigiendo un resalgo que queda en la educación de los hijos que viene como los derechos de las mujeres en construcción”, indicó Valencia.

#PlenariaSenado_Mixta 🎥🏛️ | Senadora @PalomaValenciaL ponente del PL320 del 2020 Senado, explica la forma en que se puede reforzar la prevención del maltrato infantil en Colombia y cómo se puede llevar la relación entre padres e hijos. pic.twitter.com/TJBHdQD6Lm — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 24, 2021

Entre tanto, el partido Alianza Verde dijo que de la misma forma en que está protegiendo a los menores del castigo físico, también se les debe proteger de los bombardeos.

“Este proyecto de ley de protección a los niños contra la violencia es compartido por un Gobierno que ha sido capaz, en boca de su ministro de Defensa, de defender una forma por lo demás monstruosa el bombardeo sobre niños en Colombia”, dijo el senador de la alianza verde Iván Marulanda.

Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático, contestó a las críticas de sectores de oposición por los bombardeos en los que se han registrado fallecimientos de menores.

"Yo lo que creo que es muy contradictorio es que quienes han violado, reclutado y maltratado los menores en nuestro país estén aquí dándonos cátedra a los colombianos de como debemos tratar a nuestro menores cuando están sentados con total impunidad. Eso de tratar de desviar la discusión de este proyecto de ley, me parece totalmente irresponsable", sostuvo Mejía.

La iniciativa pasó a conciliación entre las dos células del Congreso y se espera que en los próximos días se vote en las respectivas plenarias.