Sería ideal, pero no me hago ilusiones: Santos a Timochenko sobre posibilidad de reunión con Duque

En una carta de tres páginas a Rodrigo Londoño, el expresidente Juan Manuel Santos respondió a varios temas, entre ellos, la posibilidad de una reunión con el presidente Duque, tal como lo había planteado Timochenko.

“Sería lo ideal, pero no me hago muchas ilusiones. Espero estar equivocado. Siempre he creído que cuando las circunstancias y la patria lo demanden todos debemos dejar a un lado nuestras diferencias, prejuicios, posiciones partidistas y demás sentimientos que alimentan la polarización, para trabajar juntos por objetivos superiores. Es lo responsable. La paz es sin duda uno de esos objetivos”, dijo en la carta.

Aseguró que solo “basta con una señal” de Casa de Nariño para que sigan los conductos regulares para solicitar la reunión a la que, de acuerdo con Santos, podrían asistir exnegociadores de paz como Humberto de la Calle y el general Óscar Naranjo. “Usted escogería los suyos. El presidente, como anfitrión, estaría con quién él determine, por supuesto”.

“Podríamos discutir la implementación de los acuerdos en general y el tema de la seguridad en particular. Se podría invitar a la ONU y a los garantes. Cualquier avance sería una bendición para la paz y para el país”.

Santos se refirió a la difícil relación con el presidente Duque asegurando que “no son las mejores” pues se ha “dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, de los que hacen ver a los flacos gordos y a los gordos flacos”.

“Ha optado, extrañamente, por no mencionar mi nombre. En una especie de castigo orwelliano, o como una condena al estilo de los antiguos dioses de la mitología griega, para el presidente de la república este humilde servidor simple y llanamente no existe. ¡Qué curioso… y hasta chistoso!”, dijo.

Esta es la carta: