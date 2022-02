“Si trabajar por los pobres es ser Donald Trump, sí soy”: Rodolfo Hernández

Este miércoles, 9 de febrero, pasó por los micrófonos de BLU Radio el precandidato presidencial Rodolfo Hernández , quien no dudó en responder a quienes lo comparan con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Si Donald Trump es defender a los pobres, sí soy. Si Donald Trump es administrar, sí soy. Si es pensar en sacar de la pobreza a esos 22 millones de colombianos, sí soy”, dijo.

Hernández recordó que no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha en cuanto a posturas políticas y que su candidatura solo es una propuesta que pretende mejorar el estándar de vida de los colombianos.

Por último, Hernández aseguró que sus cuentas pretenden ganar en primera vuelta y dar una sorpresa en las urnas. Según su opinión, las encuestas no reflejan la realidad política y electoral del país.

"Yo me siento en el contexto de las manifestaciones de los colombianos, cuando salga a la calle o me presento, que voy a ganar. Así hoy en las encuestas no esté en el 50%, pero siento que hay un voto oculto, un voto útil, que se va a manifestar. La sorpresa que se van a llevar esos politiqueros va a ser monumental", indicó el aspirante a la Casa de Nariño.

