Colombia no puede entregarle la chequera a Benedetti, Roy Barreras ni a Petro: Rodolfo Hernández

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández , aseguró que en las próximas elecciones los colombianos decidirán si le entregan la chequera del país a la vieja politiquería y metió en ese saco a los senadores Armando Benedetti y a Roy Barreras, ahora aliados de Gustavo Petro en el Pacto Histórico.

"Nosotros no somos de derecha ni de izquierada, somos una propueta para tratar que los colombianos mejoremos nuestro estándar de vida, ¿o va a entregarle la chequera a Armando Benedtti?, ¿le vamos a entregar la chequera a Roy Barreras, ¿le vamos a entregar la chequera a Gustavo Petro? , ¿o se la entregan a Rodolfo Hernández?, ¿de esos cuatro personajes a quién le confiarían los colombianos la chequera? Eso es lo que van a votar el 4 de mayo, piensen, no digo que voten por mí, digo que piensen en lo que le conviene a los colombianos", dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Hernández aseguró que sus cuentas son ganar en primera vuelta y dar una sorpresa en las urnas. Según su opinión, las encuestas no reflejan la realidad política y electoral del país.

"Yo me siento en el contexto de las manfiestaciones de los colombianos, cuando salga a la calle o me presento, que voy a ganar. Así hoy en las encuestas no esté en el 50% pero siento que hay un voto oculto, un voto útil, que se va a manifestar. La sorpresa que se van a llevar esos politiqueros va a ser monumental", indicó el aspirante a la Casa de Nariño.